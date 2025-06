Nazionale, il neo ct Gattuso e il consiglio a Federico Chiesa

Roma, 19 giugno 2025 – Oggi è stato il “Gattuso day”, il giorno nel quale il nuovo ct azzurro è stato presentato alla stampa. L'ex giocatore del Milan è stato scelto dal Presidente della FIGC Gabriele Gravina in quanto, secondo quest'ultimo, “ha le qualità e la determinazione ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l'Italia”. Per Ringhio, allenare la Nazionale è “un sogno che si avvera”, ed è pronto a dare tutto se stesso per riportare l'Italia dove merita di stare e per dimostrare che aver scelto lui è stata la decisione giusta. Il modello principale di Gattuso è sicuramente Marcello Lippi, allenatore con il quale ha vinto il Mondiale nel 2006, e ha ribadito come il suo obiettivo sia quello di ricreare quel senso di appartenenza che negli ultimi anni si è un po' perso, riportando il sorriso a Coverciano come succedeva proprio con Marcello Lippi. Per fare ciò, sarà necessario instaurare un buon rapporto con tutti i giocatori, ma il nuovo ct si è già portato avanti, chiamando ben 35 calciatori che potrebbero essere convocati per i prossimi impegni della Nazionale. “Ho chiamato 35 giocatori”, ha detto il nuovo ct azzurro, per poi proseguire: “Alcuni sono rimasti fuori ma possono dare una mano e se uno fa bene le porte della Nazionale sono aperte: bisogna far parlare il campo”. Un chiaro esempio è stato Federico Chiesa, che nella scorsa estate si è trasferito dalla Juventus al Liverpool ma che in questa stagione non è riuscito a trovare continuità.

Nella conferenza stampa, Gattuso ha ammesso come l'ex bianconero sia stato uno dei giocatori contattati in questi giorni e ha raccontato di avergli suggerito di trovare una squadra nella quale possa giocare con continuità per riprendersi il posto in Nazionale. Nella stagione appena trascorsa, infatti, Chiesa ha giocato soltanto 466 minuti tra Premier League, Champions League, FA Cup e EFL Cup, mettendo a segno appena due reti e due assist per i compagni. L'attaccante, che è stato uno dei protagonisti della vittoria dell'Europeo del 2021, ha bisogno di ritrovare se stesso per poter ridiventare uno degli uomini simbolo della Nazionale e non è escluso un suo ritorno in Serie A in questo mercato estivo. Diverse squadre, tra le quali Milan e Napoli, osservano attentamente la sua situazione e potrebbero fare un tentativo nelle prossime settimane, con Chiesa che, eventualmente, valuterà se ritornare in Italia dopo un solo anno in Inghilterra o no. La “rinascita” di un giocatore come lui sarebbe importantissima per l'Italia che, ora più che mai, ha bisogno di tutti per riuscire a centrare la qualificazione al Mondiale del 2026.