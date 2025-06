Nazionale, parla Di Lorenzo in conferenza stampa: “Non possiamo più sbagliare”

Roma, 3 giugno 2025 – Si avvicinano gli impegni della Nazionale, che, dopo l'eliminazione ai quarti di finale di Nations League contro la Germania, è stata inserita nel Gruppo I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Gli azzurri esordiranno venerdì alle 20:45 contro la Norvegia di Stale Solbakken, la principale antagonista per la testa del girone. In questo momento, Haaland e compagni sono in cima a punteggio pieno grazie alle vittorie contro Moldavia (5-0) e Israele (4-2). Per quello di venerdì, quindi, si può già parlare di scontro decisivo e gli azzurri non possono sbagliare. In conferenza stampa, Giovanni Di Lorenzo ha presentato la gara. Queste sono state le sue parole: “Siamo concentrati per fare una grande partita, il mister ci ha ricordato quanto questa gara sarà importante ma non serviva, perché sappiamo che affronteremo l'avversaria più forte del girone. Ci stiamo preparando al meglio: sappiamo che la qualificazione passa tanto da questa sfida”. L'Italia non partecipa ad un Campionato mondiale dal 2014, perciò non centrare la qualificazione per la terza volta consecutiva non è accettabile. Nella conferenza stampa, Di Lorenzo ha affrontato anche questo discorso: “L'Italia non può mancare ai Mondiali tre volte di fila. Ci sono tanti bambini che non hanno mai visto l'Italia giocare un Mondiale e questa cosa deve toccarci. Purtroppo agli altri due non ci siamo qualificati e questa è la mia ultima occasione: io voglio giocarlo”. In più, il difensore del Napoli ha parlato anche di come la squadra sta preparando la partita e, soprattutto, di come la difesa dovrà comportarsi per contenere Haaland, il pericolo principale della formazione norvegese. Per quanto riguarda il caso Acerbi, invece, Di Lorenzo ha preferito non sbilanciarsi, ribadendo come per lui la maglia azzurra venga al di sopra di tutto. In conclusione, ha parlato delle critiche subite durante l'ultimo Europeo, dicendo come non si sia mai sentito un giocatore finito e avendo dimostrato tutto sul campo con la vittoria dello scudetto con il Napoli. Ora, però, c'è da pensare alla gara di venerdì contro la Norvegia, dove l'Italia non può assolutamente fallire. L'ultima apparizione degli azzurri in un Campionato mondiale risale al 24 giugno del 2014, quando Prandelli e i suoi persero 1-0 contro l'Uruguay e vennero eliminati. Da quel momento, l'Italia non ha più partecipato ad una fase finale dei Mondiali, con le sconfitte contro la Svezia nel 2017 e contro la Macedonia del Nord nel 2022 che hanno impedito agli azzurri di partecipare a Russia 2018 e Qatar 2022. Ora, però, bisogna voltare pagina e per farlo è necessario vincere contro la Norvegia.