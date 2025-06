Nazionale, anche Moise Kean lascia il raduno. I dubbi di Spalletti per la Norvegia

Firenze, 5 giugno 2025 - Anche Moise Kean salterà la Norvegia, debutto azzurro nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026, in programma domani a Oslo. L'attaccante viola "indisponibile per le prossime gare a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell'allenamento di ieri, ha lasciato questa mattina il ritiro della Nazionale, per rientrare al club di appartenenza e sottoporsi alle cure del caso", ha reso noto la Figc.

Un altro problema per Luciano Spalletti che deve già fare i conti con diverse defezioni in vista della sfida alla nazionale del bomber Haaland. E lunedì prossimo a Reggio Emilia ci sarà la Moldova.

Le convocazioni erano iniziate con il caso di Acerbi, il difensore interista ha rifiutato la nazionale ingaggiando una polemica via social con Luciano Spalletti, e invece di presentarsi a Coverciano è rimasto in vacanza con la famiglia al mare in Sardegna.

Poi sono piovuti come macigni anche gli stop di Alessandro Buongiorno, Matteo Gabba e Manuel Locatelli, quest'ultimo fermato da una distorsione della caviglia destra rimediata proprio in allenamento con gli azzurri.

Lunedì invece Spalletti ha ritrovato gli interisti Barella, Bastoni, Dimarco e Frattesi e Donarumma, portiere del Paris Saint-Germain fresco campione in Champions.

Ieri a Coverciano si sono viste le prove di Spalletti sulla formazione da schierare. Il dubbio principale, dopo il no di Acerbi, è chi utilizzare come centrale della difesa a tre visto. Il ct ha provato in quella posizione Coppola e Rugani, e anche Bastoni. Il centrocampo azzurrio potrebbe avere come esterni Cambiaso e Udogie, con Rovella in regia e Barella e Tonali come interni, mentre in attacco uno fra Retegui e Raspadori.