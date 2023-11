NAZIONALI. Si qualifica anche la Slovenia di Mlakar

Prosegue senza soste la settimana di lavoro del Pisa verso la ripresa contro il campionato. Al centro sportivo "Cetilar" di San Piero a Grado i giocatori nerazzurri stanno proseguendo il lavoro di avvicinamento verso la sfida contro il Brescia di Rolando Maran. Proseguono gli allenamenti mattutini della squadra ai servizi di Alberto Aquilani e del suo staff, che piano piano sta vedendo il proprio organico tornare a riempirsi. I primi a rientrare, dopo le partite con le proprie nazionali sono stati Hermannsson e Adam Nagy. Il centrocampista ungherese, protagonista con la qualificazione ottenuta agli Europei e con il gol segnato contro il Montenegro, torna a Pisa dopo aver esplicitato le possibilità di cambiare squadra a gennaio. Quindi, è stato il turno del rientro di Mlakar, anche lui qualificato a Euro2024 con la Slovenia, così come Marin, che nella giornata di ieri ha giocato con la sua Romania contro la Svizzera (e che sarà squalificato in campionato). Insomma, la sosta ha restituito al Pisa tre giocatori freschi di qualificazione, rendendo la società la terza squadra in questa speciale classifica, seconda solo ai quattro del Parma. Terminati gli impegni anche per Barbieri ed Esteves, con le nazionali under-21 rispettivamente di Italia e Portogallo. Il lusitano, nella sconfitta contro la Georgia ha trovato persino l’esordio. Nuovo vigore, quello che tornerà a fare ingresso al quartier generale nerazzurro, che si aggiunge a quello già derivato dalla vittoria del Sudtirol e dal rientro tanto atteso di D’Alessandro, per dare il via a un fine 2023 chiamato a riscattare gli undici mesi precedenti.

Lorenzo Vero