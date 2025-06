NBA, i Pacers travolgono i Thunder 108-91 e portano le Finals a gara 7

Indianapolis (Stati Uniti), 20 giugno 2025 – Dopo ben otto anni di assenza di una gara 7 alle Finals (l’ultima volta era stato nel 2016, quando i Cavs piazzarono l’epica rimonta dal 1-3 contro i Golden State Warriors), sarà proprio la “bella”, che si giocherà nella notte italiana tra domenica e lunedì al Paycom Center di Oklahoma City (palla a due alle ore 2 con diretta su Sky Sport e streaming su Sky Go), a stabilire chi tra gli Oklahoma City Thunder e gli Indiana Pacers conquisterà il primo titolo NBA della sua storia. Messa con le spalle al muro dopo i ko di gara 3 e gara 4 che hanno portato i Thunder sul 3-2, la franchigia dell’Indiana ha infatti avuto un poderoso ruggito d’orgoglio e si è presa gara sconfiggendo OKC con un travolgente 108-91. L’ennesimo successo figlio della resilienza dei Pacers, che hanno nuovamente fatto i conti con un avvio in salita ma questa volta hanno saputo reagire da grande squadra e con prontezza, piazzando prima un 16-3 per colmare il -8 iniziale, poi nel secondo quarto addirittura un 36-17 che ha indirizzato definitivamente l’inerzia del match. A dare una mano fondamentale ai Pacers per portare questa serie alla “bella”, ci hanno pensato Pascal Siakam con 16 punti e 13 rimbalzi, Obi Toppin – che in uscita dalla panchina ha messo assieme 20 punti – e Andrew Nembhard (17 punti), mentre Tyrese Haliburton - rientrato in extremis dopo l'infortunio al polpaccio rimediato pochi giorni fa - si è fermato a quota 14 restando sotto al 50% al tiro (5/12 dal campo per lui). Ai Thunder, protagonisti di una serata decisamente sottotono – come dimostrano anche le 21 palle perse e le cattive percentuali al tiro (42% dal campo e 26.7% da tre), non sono invece bastati i 21 punti di uno Shai Gilgeous-Alexander un po’ a corrente alternata (nel suo tabellino ci sono infatti anche ben 8 palle perse) e i 16 di un Jalen Williams che ha però un pesantissimo -40 di plus-minus. Malissimo anche Chet Holmgren, che si è fermato a soli 4 punti, segnando soltanto due delle nove conclusioni tentate.

La gara

E dire che OKC sembrava essere partita con il piede giusto proprio sulle ali del duo Williams-Holmgren. Il 10-2 si è però rivelato illusorio per gli ospiti perché, quando si sono svegliati Siakam e Nembhard, Indiana ha cambiato marcia mettendo a segno il 16-3 di parziale valso sorpasso e addirittura +5, diventato poi addirittura +9 grazie anche alle triple di un Toppin scatenato in uscita dalla panchina (27-16). Gli Oklahoma City Thunder, un po’ frastornati, hanno provato a replicare limitando i danni in chiusura di quarto grazie ai guizzi di talento dfi Gigeous-Alexander (28-25 al 12'), ma ben presto si è capito che per per loro non era proprio serata. Dal -1 a 8’52” dall’intervallo lungo non c’è stata infatti più storia: i Pacers hanno ricominciato a martellare il canestro dei Thunder con le conclusioni di McConnell, Haliburton e Nesmith, alzando via via l’asticella del loro vantaggio fino al +22 di metà gara (64-42), arrivato al culmine di un 36-17 di parziale nel quarto. Un tesoretto che ha reso la ripresa una pura formalità per Haliburton e compagni, i quali hanno toccato l’apice della loro serata sul +31 contro un'OKC alle corde e ben lontana da quella dei primi cinque atti e hanno allungato le mani sulla vittoria con larghissimo anticipo.