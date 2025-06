NBA, i Thunder battono i Pacers in gara 7 e vincono il loro primo titolo!

Oklahoma City (Stati Uniti), 23 giugno 2025 – Gli Oklahoma City Thunder si sono laureati per la prima volta nei loro 17 anni di storia campioni NBA, coronando nel miglior modo possibile una stagione che li ha visti assoluti protagonisti già dalla regular season, nella quale sono arrivate ben 68 vittorie. Una cavalcata poi proseguita eliminando ai playoff Memphis Grizzlies, Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves; preludio alla tanto inedita quanto equilibrata e spettacolare finale contro gli Indiana Pacers, che si è conclusa soltanto con la vittoria ottenuta da Gilgeous-Alexander e compagni per 103-91 in una gara 7 tragicamente segnata dall’infortunio al tendine d’Achille occorso all’asso dei Pacers Tyrese Haliburton poco dopo la metà del primo quarto, quando si è accasciato al suolo dopo aver tentato invano una partenza in palleggio. I suoi compagni hanno provato con le unghie e con i denti a restare in partita, ma i Thunder, grazie al 34-20 di parziale messo a segno nella terza frazione, hanno preso il largo arrivando a toccare anche il +22 e poi non si sono più voltati indietro neppure al cospetto dell’ultimo, generosissimo tentativo di rimonta di Indiana. Su questo storico, primo titolo dei Thunder c’è la firma inconfondibile di Shai Gilgeous-Alexander che, dopo essere stato incoronato MVP della stagione regolare, si è preso anche il premio di miglior giocatore realizzatore delle Finals (oltre 30 punti e 5 assist di media nelle sette gare), chiudendole con un bottino personale in gara 7 di 29 punti, 12 assist e 5 rimbalzi. A dargli man forte ci hanno pensato Jalen Williams con 20 punti e Chet Holmgren con 18 conditi da 8 rimbalzi. Ai Pacers, che, come detto, hanno pagato lo scotto della perdita già dal primo quarto di un Tyrese Haliburton partito con tre triple mandate a bersaglio, non sono invece bastati i 24 punti in uscita dalla panchina di Bennedict Mathurin e le prove di spessore di TJ McConnell, Paskal Siakam (16 punti a testa) e Andrew Nembhard (15 punti).

La gara

In controtendenza rispetto alle prime sei uscite della serie, OKC è partita con il freno a mano tirato e si è trovata a rincorrere i Pacers, spinti dalle triple di Haliburton. Sul 18-16 per OKC, a 4’55” dal primo mini-intervallo, però: il primo punto di svolta del match: in una partenza in palleggio, proprio il tendine d’Achille di Haliburton ha ceduto, lasciando Indiana orfana del suo primo violino. Una perdita pesantissima, a cui i Pacers hanno comunque saputo fare fronte continuando nella seconda frazione a martellare il canestro avversario con il tiro da tre punti (unico punto debole della serata di OKC che ha chiuso con il 27.8% nel tiro dagli oltre 7.25 metri) e rientrando persino negli spogliatoi a fine primo tempo sul +1 proprio grazie a una bomba di Nembhard (48-47). Dopo l’intervallo, però, i Thunder sono riusciti a scrollarsi di dosso la ruggine e la tensione per il peso della posta in palio e, grazie a un Shai Gilgeous Alexander che ha ritrovato la brillantezza offensiva dei momenti migliori, hanno alzato i giri del motore piazzando un 34-20 che li ha spinti a +13 a 12’ dalla fine (81-68). Il tassametro del vantaggio ha quindi continuato a correre fino al +22 (90-68 A 7’41” dalla fine). Con un estremo sussulto d’orgoglio, i Pacers hanno comunque cercato di riaprire i giochi rientrando a -10, ma dall’altra parte hanno trovato Williams e Holmgren che, a suon di canestri, hanno spinto OKC verso il suo primo, storico titolo.