Nelle prossime ore potrebbe arrivare l’ufficialità anche per il centrale difensivo Tomba. La Vigor conferma Magi Galluzzi: "E’ il nostro leader carismatico»

Pesaresi c’è ed ora anche Magi Galluzzi. Dopo il capitano, il club conferma un altro pilastro della Vigor. Un altro giocatore che il nuovo tecnico Magi vuole mettere al centro del suo progetto. Magi Galluzzi è il perno della difesa vigorina, ha solo 25 anni eppure gioca con la maturità di un veterano. Leader carismatico e spirito battagliero: con la maglia della Vigor ha vissuto stagioni memorabili, facendosi sempre trovare pronto contro ogni avversario.

"Lo abbiamo visto nascere, crescere, esplodere, affermarsi e confermarsi. Dal vivaio alla prima squadra, dal mondo dei giovani alla Serie D. Otto stagioni tra i grandi e una storia da continuare a scrivere insieme - fa sapere il club attraverso una nota -. Il forte difensore centrale, vicecapitano della formazione guidata da mister Giuseppe Magi, resta alla Vigor Senigallia. Magi Galluzzi è indubbiamente uno dei pilastri della storia recente rossoblu. Un ragazzo che incarna alla perfezione quella senigalliesità di cui tanto andiamo fieri".

Le conferme si susseguono: la prossima potrebbe arrivare nelle prossime ore e riguarda l’altro centrale difensivo: Alessandro Tomba. La società risponde così alle voci che sono circolate sul proprio conto nelle ultime settimane: poche risorse, progetto poco accattivante e scarso dinamismo sul mercato… Sono pensieri che in città sono stati fatti, eppure Moroni non ci sta. "Sono considerazioni assurde che sono arrivate anche al mio orecchio - dice il Ds rossoblu -. Mi piacerebbe capire su quali fondamenta si basano certe critiche. A parte L’Aquila e Teramo, qualcuno sa dirmi quali squadre del nostro girone hanno già completato la rosa? Alcuni non hanno neppure l’allenatore, quindi non comprendo questa assurda frenesia".

Seguiranno delle conferme in attesa di alcuni volti nuovi, insomma la Vigor si farà.

Nicolò Scocchera