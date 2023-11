Neymar scaricato da Bruna Biancardi sui social: “Non stiamo più insieme”

In campo va malissimo, visto che al momento è fermo per un brutto infortunio. Ma fuori per Neymar va anche peggio: la modella Bruna Biancardi, dalla quale il campione brasiliano ha avuto la figlia Mavie, ha appena annunciato sui social la loro separazione.

Una botta che non fa certo bene alla stella del Brasile, che si è procurato un grave infortunio con la seleçao contro l’Uruguay e dovrà stare fermo diversi mesi. In questi giorni sono emersi anche i problemi di coppia: la modella Bruna Biancardi, che aveva annunciato l’attesa della piccola Mavie della quale ha documentato la gravidanza sui social, ha ufficializzato la fine della storia con il calciatore. "È una questione particolare, ma visto che sono quotidianamente legata a notizie, voci e battute, comunico che non ho nessuna relazione con nessuno – ha scritto la Biancardi – Siamo i genitori di Mavie e questo è il motivo del nostro legame. Spero che smettiate di collegarmi alle frequenti notizie. Grazie mille".

Neymar aveva già ammesso di averla tradita con una influencer, e quando la storia era diventata di dominio pubblico aveva pubblicato sempre sui social una lettera di scuse, dopo l’annuncio della gravidanza. "Bru – ha scritto il brasiliano – ti ho già chiesto di perdonarmi per i miei errori, per l'esposizione inutile, ma mi sento obbligato a uscire allo scoperto pubblicamente per riaffermarlo. Se una questione privata è diventata pubblica, la richiesta di perdono deve essere pubblica".