Colpo di scena: l'Athletic Bilbao rinnova Nico Williams fino al 2035

Bilbao (Spagna), 4 luglio 2025 – Con un colpo a sorpresa, l’Athletic Bilbao ha annunciato la permanenza nei Paesi Baschi di Nico Williams fino al 2035. L’ala sinistra classe 2002 ha infatti firmato un prolungamento di contratto che lo porterà a vestire, a meno di sorprese, la casacca biancorossa addirittura per altri 10 anni. Oltre ad un cospicuo aumento dell’ingaggio, il nuovo contratto prevede un innalzamento del 50% della clausola rescissoria, che passa così dai precedenti 58 milioni di euro a quasi quota 100. Si chiude così una lunga telenovela di mercato, che aveva visto protagonista il Barcellona (e anche il Bayern che era però rimasto sullo sfondo senza mai cercare di affondare il colpo), il quale in questi ultimi mesi aveva alzato poderosamente il suo pressing nei confronti del giocatore e sembrava avere tutte le intenzioni di pagare la clausola per portare Williams in blaugrana. Un interessamento blaugrana che aveva fatto andare su tutte le furie i tifosi del club basco, tanto che si sono registrati diversiatti vandalici da parte di ignoti che hanno preso di mira il murales che ritrae Williams assieme al fratello Inaki, anch'egli giocatore dell'Athletic (lo stesso murales su cui il giocatore scrive con una bomboletta “Nico 2035” nel video dell’annuncio del rinnovo). Un vero e proprio accordo tra l’esterno sinistro d’attacco e il Barça non è però mai stato trovato ed anzi – secondo quanto riportato dai media spagnoli, con in testa El Mundo Deportivo – l’agente del giocatore ha più volte esternato non pochi dubbi in merito alla situazione finanziaria dei catalani che nel recente passato hanno avuto diverse difficoltà nel tesseramento di nuovi giocatori. Nella mattinata di oggi è quindi arrivata la parola fine – a meno di ulteriori colpi a sorpresa al momento impensabili – sulla questione, con il Nico Williams che attraverso un video ha espresso tutta la sua soddisfazione per la permanenza a Bilbao: “Quando bisogna prendere certe decisioni – ha spiegato il giocatore nel video in cui si annunciava la firma sul nuovo contratto –, quello che più conta per me è il cuore. Sono dove voglio restare, con la mia gente. Questa è casa mia”. Parole che hanno il peso di una sbarra di acciaio che interrompe il cammino e le ambizioni del Barcellona, che ora dovrà trovare alternative al giocatore nativo di Pamplona. La lista di possibili alternative dei blaugrana è piuttosto lunga: si va dall’ex Juventus Coman a Luis Diaz, passando anche per Rafa Leao. Il portoghese, che ha sul contratto una clausola rescissoria da 175 milioni, proprio in questi giorni ha però giurato amore al Milan che difficilmente lascerebbe partire anche il fuoriclasse portoghese per una cifra inferiore ai 100 milioni, decisamente troppi per le possibilità delle casse dei catalani.