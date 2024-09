NO PUBBLEuropa League, guida alla prima giornata: la Roma riceve il Bilbao, Dinamo Kiev-Lazio

KEVIN BERTONI

Milano, 24 settembre 2024 - Poco più di ventiquattro ore e prenderà il via anche la nuova Europa League. Esattamente come accaduto per la Champions, anche la seconda competizione europea per club ha subito un restyling completo. Via la divisione in gironi, al suo posto la classifica unica, per garantire più partite e, di conseguenza, maggiore probabilità che ci siano dei big match. Già perché anche in Europa League troviamo squadre di caratura internazionale: c'è l'Ajax, nonostante il momento storico non sia dei più rosei, compagini come l'Atletico Bilbao o l'Eintracht Francoforte, il Porto e il Lione, il Tottenham e il Manchester United, arrivando ai campioni in carica della Conference l'Olympiakos e le nostre italiane la Roma e la Lazio che proveranno a tenere in Italia il titolo conquistato la passata stagione dall'Atalanta. Dopo aver perso la finale nel 2023 contro il Siviglia, la Roma del neo tecnico Ivan Juric può fare percorso importante, al pari di una Lazio che vuole alzare l'asticella soprattutto in ambito europeo con Marco Baroni alla prima avventura extra campionato. L'avventura delle due romane comincia, per quanto riguarda la Roma dal match contro il Bilbao, mentre la Lazio in trasferta contro la Dinamo Kiev. Andiamo a vedere nel dettaglio le due gare

La Lazio cerca riscatto contro la Dinamo Kiev dopo la sconfitta di Firenze

E' una Lazio arrabbiata e ferita quella che si presenta alla prima gara di Europa League. Le polemiche dopo la sconfitta in rimonta a Firenze 2-1, con due rigori di Gudmundsson, non accennano a placarsi tanto che lo stesso presidente biancoceleste Claudio Lotito avrebbe definito l'arbitraggio: "Uno scandalo": Ma ora è il momento di resettare la testa e pensare all'Europa League. Per la prima giornata del girone unico i biancocelesti affrontano la Dinamo Kiev in trasferta, nel campo neutro di Amburgo (il Volksparkstadion) per motivi di sicurezza legati al conflitto russo-ucraino. Marco Baroni potrà contare sul Taty Castellanos, tenuto a riposo in campionato per via di un infortunio. Iniziale panchina per Noslin, perché dietro al centravanti ci saranno Isaksen, Dia e l'inamovibile Zaccagni. Conferma per Gila in difesa che sembra aver pienamente recuperato dall'infortunio ed è reduce dal gol contro la Fiorentina. Il calcio d'inizio è in programma per le ore 21 di domani, mercoledì 25 settembre. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

Dinamo Kiev (4-2-3-1): Bushchan; Tymchyk, Ceballos, Mykhavko, Vivcharenko; Brazhko, Shaparenko; Yarmolenko, Buyakskyy, Kabaev; Vanat.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Rovella, Guendouzi; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

La Roma ospita l'Atletico Bilbao per dare continuità al campionato

Dopo la netta vittoria contro l'Udinese, Ivan Juric vuole confermarsi anche nella sua prima gara europea sulla panchina della Roma. I giallorossi affrontano l'Athletic Bilbao di Ernesto Valverde, una squadra di talento e che è abituata a stare nelle zone alte della classifica della Liga. Valverde può contare sulle frecce Berenguer e, soprattutto, Williams che assieme al trequartista Gomez completano il trio dietro la punta Djalo. Dall'altra parte, Juric è improntato a rimettere in campo buona parte degli 11 visti contro l'Udinese, con Baldanzi dal primo minuto e Mats Hummels che potrebbe fare il suo esordio assieme a Mancini e un adattato Angelino in difesa. Il calcio d'inizio è previsto per le ore 21:00 di giovedì 26 settembre allo Stadio Olimpico. Di seguito le probabili formazioni delle due squadre.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Angelino; Celik, Cristante, Koné, El Shaarawy; Soulé, Baldanzi; Dovbyk.

Atletico Bilbao (4-2-3-1): Padilla; Berchiche, Vivian, Nunez, Gorosabel; Vesga, Ruiz de Galarreta; Williams, Gomez, Berenguer; Djalo.

Tutte le sfide della prima giornata di Europa League

Di seguito il calendario della prima giornata di Europa League.

Mercoledì 25 settembre alle 18:45

AZ Alkmaar - Elfsborg

Bodo/Glimt - Porto

Mercoledì 25 settembre alle 21

Galatasaray - Paok Salonicco

Midtjylland - Hoffenheim

Manchester United - Twente

Dinamo Kiev - LAZIO

Ludogorets - Slavia Praga

Nizza Real Sociedad

Anderlecht - Ferencvaros

Giovedì 26 settembre alle 18:45

Fenerbahce - Union SG

Malmo - Rangers

Giovedì 26 settembre alle 21

Braga - Maccabi Tel-Aviv

Eintracht Francoforte - Viktoria Plzen

ROMA - Atletico Bilbao

Steaua Bucarest - Rigas FS

Ajax - Besiktas

Tottneham - Qarabag

Lione - Olympiacos

Dove vedere l'Europa League in tv

Per non perdersi nemmeno una partita delle squadre italiane, e non solo, impegnate in Europa League occorrerà essere abbonati Sky Sport. L'emittente trasmetterà le sfide sui propri canali calcio, ma quest'anno ha scelto di trasmettere su TV8 in chiaro solo il miglior incontro tra formazioni straniere per ogni turno. Il canale di riferimento sarà il numero 8 del digitale terreste, o in alternativa il canale numero 125 del satellite. Collegandosi al sito ufficiale di TV8, sarà possibile seguire in diretta streaming e sempre in chiaro l’evento. Per quanto riguarda Roma e Lazio, almeno nel primo turno, le partite non saranno in chiaro. Roma-Atletico Bilbao sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252), stesso discorso per Dinamo Kiev-Lazio che domani (mercoledì 25 settembre) sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (canale numero 201) e Sky Sport (252).