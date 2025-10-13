Non c’è storia allo Speroni. Il Brescia torna a sognare con De Maria e Di Molfetta. Pro Patria, la crisi continua

di Luca Di FalcoBUSTO ARSIZIOL’Union Brescia torna a vincere dopo tre pareggi consecutivi e risale al terzo posto. Pro Patria ancora a secco: sfuma la prima vittoria stagionale. Schieramenti a specchio per i due tecnici Greco e Diana che hanno puntato sul 3-5-2 per cercare di avere ragione dell’avversario. Nella Leonessa la novità dell’ultimo minuto è Armati che prende il posto di Boci. L’avvio di gara è subito combattuto, intenso e anche spezzettato per i tanti duelli. Battaglia dura e pura con la giusta grinta e applicazione, degne anche della cornice di pubblico di questo match.

Circa 700 sostenitori bresciani al seguito della squadra del cuore. Gli ospiti cercano di fare la partita, con un baricentro abbastanza alto, mentre i padroni di casa stanno attenti a non farsi cogliere di sorpresa, conservando le giuste distanze tra i reparti in fase di non possesso. Al 20’ l’estremo difensore bustocco Rovida dimostra di essere ben concentrato respingendo il tentativo di Cazzadori. Poco dopo la mezz’ora è invece la sorte a dire la propria con relativi brividi di paura per la tifoseria casalinga, perché la Pro Patria si salva con il palo sulla deviazione di Reggiori, dopo il calcio d’angolo con colpo di testa di Sorensen. Nonostante la pressione della formazione di Diana, la prima frazione si chiude in parità. La Pro Patria ha saputo schierarsi con un blocco ordinato e disciplinato, per concedere il minor numero di varchi all’Union Brescia in costante forcing, ma poco produttivo in fase realizzativa. Per la ripresa il tema tattico diventa perciò la resistenza difensiva della Pro Patria e la capacità offensiva dell’Union Brescia di sbloccare il risultato: missione alla portata di un reparto offensivo chiamato soltanto ad essere più rapido. A prevalere, nei fatti, è la seconda ipotesi perché al 2’ il sinistro d’esterno di De Maria non lascia scampo a Rovida, non impeccabile, per il vantaggio ospite. A questo punto dovrebbe iniziare un’altra partita per la Pro Patria e invece è l’Union Brescia a trovare la via per il raddoppio: Di Molfetta (nella foto) si sbarazza al 12’ di Motolese e batte senza appello Rovida, mettendo a questo punto quasi al sicuro il punteggio a proprio favore. Greco allora tenta di rivitalizzare la squadra, specialmente nel cuore del centrocampo, anche la carta dell’esperienza con Schiavone al posto di Ferri non paga. Il compito a questo punto diventa troppo improbo per la Pro Patria, dal momento che l’Union Brescia ha poi gioco facile a fare muro e anzi alla mezzora è Rovida a negare a Cazzadori il terzo gol.