Nuova Real Metauro in finale: Castelfrettese fermata da sfortuna e Bracci

castelfrettese

0

nuova real metauro

1

CASTELFRETTESE: Giovagnoli, Mazzarini (37’ st Giacconi), Bartolini (16’ st Capitani), Rinaldi (11’ st Rango), Lucchetti, Fabrizi, Zannini, Giampaoletti (11’ st Lazzarini), Serrani, Gabrielli, Brunetti (30’ st Santinelli). Panchina: Graziosi, Fratesi, Tomassini, Mazzieri). All. Ricci.

NUOVA REAL METAURO: Ciacci, Copa, Furiassi, Giuliani (22’ st Falcioni), Vagnini, Grossi, Loberti (28’ st Carboni), Aguzzi, Boiani, Bracci (41’ st Pedini), Vitali. Panchina: Trillicoso, Aiudi, Colombaretti, Fraternali, Giacomelli. All. Ferri.

ARBITRO: Cerolini di Macerata. RETE: 25’ pt Bracci.

La Castelfrettese non riesce a centrare la finale per il titolo regionale. All’ultimo atto ci va la Nuova Real Metauro che centra il blitz in trasferta strappando così il pass per la finale del Titolo Regionale di Prima Categoria. La Castelfrettese è frenata dalla sfortuna che si materializza sotto forma di palo e traversa colpiti da Mazzarini. La Nuova Real Metauro colpisce invece al primo affondo con il guizzo di bomber Bracci, al sedicesimo gol stagionale, che fredda Giovagnoli da posizione defilata per il gol che decide la sfida.