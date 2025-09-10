Nuova squadra cercasi. Gagliardini e Caldirola tra allenamenti e attesa. La Folgore sogna il colpo

RENATE (Monza Brianza)L’anno scorso a scegliere il Renate per tenersi in forma in attesa del rientro in campo in una gara ufficiale (accadrà il prossimo 21 ottobre con la casacca del Padova) fu il Papu Gomez. Quest’anno la scelta sull’isola felice nerazzurra l’ha fatta Roberto Gagliardini che dallo scorso 20 agosto e per due settimane si è allenato agli ordini di Luciano Foschi in attesa di una chiamata da un club professionistico. Chiaro, le motivazioni alla base sono diverse. Il Papu stava scontando una squalifica per doping e rimase a Renate da dicembre 2024 per un periodo molto più lungo, mentre l’ex centrocampista classe 1994 di Inter e Monza è free-agent e durante il mercato non ha trovato una sistemazione adeguata.

Un po’ come sta accadendo, a proposito di Monza, al suo ex compagno in biancorosso Luca Caldirola che da oltre un mese ha avuto ospitalità alla Folgore Caratese (a pochi chilometri da Renate) in attesa di una chiamata all’altezza che possa soddisfare prima di tutto le esigenze personali e della sua famiglia, con cui vive a Seregno. Lo volevano il Pescara e la Sampdoria, si è fatto avanti anche il Benevento nelle ultimissime settimane (sarebbe stato un ritorno) oltre a qualche società estera, ma per ora continua a tenersi in forma allo Sportitalia Village dove fa da chioccia. E c’è chi giura che il club azzurro - che milita in serie D e domenica scorsa ha vinto all’esordio contro la Varesina - qualche proposta per convincere il difensore a scendere di categoria e rimanere l’abbia davvero fatta.

Insomma, per i giocatori lombardi senza contratto, la Brianza è il posto migliore smaltire tossine e continuare ad allenarsi ad alti livelli. Gagliardini a Renate è rimasto pochi giorni, questa settimana ha comunicato al club la sua assenza dai campi d’allenamento e non è escluso che sia un indizio di una firma in arrivo. C’era il Verona sulle sue tracce, ipotesi non smentita domenica dal direttore sportivo Sean Sogliano. Vedremo se Gagliardini busserà prossimamente ancora alla porta del Renate che intanto si prepara alla super-sfida della quarta giornata di serie C contro l’Union Brescia. Le pantere sono in testa con Vicenza e Lecco, la squadra di Diana (ex di turno) insegue staccata di una lunghezza. I 644 biglietti del settore ospiti sono stati polverizzati in poche ore, ma con la vendita libera lo stadio di Meda sabato sarà invaso dai tifosi delle Rondinelle.