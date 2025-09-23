Nuovi casi e polemiche infinite. Var, una svolta è di rigore

Giuseppe TassiUn ‘rigorino’ assegnato contro la Juve, così come il rosso mancato a Orban del Verona nella stessa partita, scatena la nuova crociata anti-Var. Il diabolico giudice elettronico torna un demonio da cancellare, una moderna strega da bruciare sul rogo.

Decisioni dubbie e molto discusse (come anche il rigore negato al Milan contro il Bologna, e il penalty a favore dei rossoblù contro il Genoa e gli episodi di ieri a Napoli) ripropongono il problema della discrezionalità arbitrale e della sudditanza verso i giudici del Var, che non sempre aiutano il direttore di gara. Anzi a volte ne indirizzano le decisioni, scegliendo un’angolazione di ripresa piuttosto che un’altra o scovando minuzie in area di rigore, che diventano falli sotto la lente della telecamera.

Ribadisco che cancellare il Var sarebbe scelta suicida e antistorica. Ma poiché neppure le spiegazioni dell’arbitro, in viva voce e allo stadio intero, riportano la serenità in campo, credo che la soluzione del problema passi da una lettura più coerente del protocollo. Dopo aver messo al bando a parole i ‘rigorini’ (tocchi di mano veniali e palesemente involontari) il sistema arbitrale ha trovato modo di riportarli in vita, con valutazioni opinabili, scatenando nuove polemiche. Non servono ritocchi alle ultime leggi del Var. Solo una più rigorosa attenzione alle vicende del campo nei momenti critici della gara, lasciando all’arbitro di campo l’ultima valutazione dopo il valzer delle immagini. Non raggiungeremo la pace sociale, non zittiremo le polemiche. Ma il grottesco di certe decisioni, quello sarà cancellato.