Nuovo campo da calcetto. Padiglione può sorridere

Inaugurato il rinnovato campo da calcetto di Padiglione a Osimo. "Un investimento di 70mila euro per il Comune con intervento già iniziato oltre un anno fa per il nuovo manto in erba sintetica, poi in queste ultime settimane sono state sistemate le recinzioni esterne, applicate le porte e completate alcune rifiniture", ha spiegato la sindaca Michela Glorio al taglio del nastro.

L’impianto riprende quindi vita e grazie ad un accordo tra l’amministrazione comunale e la Passatempese che lo gestirà. Sarà fruibile liberamente da tutti dal lunedì al sabato dalle ore 17 alle 20 mentre in fascia serale solo su prenotazione.

"Le strutture sportive di ogni nostro quartiere rappresentano vitalità e socialità, luoghi di svago e sana crescita specialmente per i nostri giovani. Ora ci concentreremo su tanti altri impianti sportivi da migliorare, i cui lavori si sono rallentati o non erano più partiti nell’ultimo anno, penso al Palascherma e allo Junior Tennis della Vescovara, al campo da calciotto di Passatempo e al pallone geodetico dell’Aspio".