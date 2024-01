Obiettivo salvezza. La Pro Sesto ci crede e chiede strada al Fiorenzuola

Trasferta a Fiorenzuola alle 18,30, per la Pro Sesto, impegnata in un delicato scontro diretto per la salvezza. I biancoazzurri sono a caccia di punti pesanti. Dopo aver salutato il centrocampista Tommaso Brignoli e l’attaccante Elia Petrelli, i sestesi hanno accolto nei giorni scorsi come nuovo rinforzo Julian Kristoffersen, acquisito a titolo definitivo dall’Ancona, club del girone C della serie C. Il nuovo arrivo, classe 1997 di nazionalità norvegese, è un attaccante centrale che ha assaggiato anche la nostra serie A con la maglia della Salernitana. Ieri la notizia dell’arrivo, sempre a titolo definitivo, dalla Fiorentina di Eljon Toci (nella foto), punta centrale albanese del 2003 reduce dall’esperienza al Sestri Levante. A loro toccherà, assieme ai compagni di squadra, il compito di risollevare le sorti in classifica. La sconfitta ad inizio anno tra le mura amiche dello stadio Breda contro la Pergolettese non è stata, per la formazione di mister Francesco Parravicini una buona avvisaglia, dopo i buoni propositi della sosta natalizia. In questo girone di ritorno i biancocelesti devono puntare a raccogliere molto di più in termini di punti e nella trasferta odierna questa voglia di riscatto dovrà assumere le sembianze di un successo convincente.

PRO SESTO (3-4-2-1): Del Frate; Mapelli, Toninelli, Giorgeschi; D’Alessio, Gattoni, Bussaglia, Maurizii; Sereni, Bruschi; Kristoffersen. All. Parravicini.

IL TURNO: oggi ore 16.15 Pro Vercelli-Renate, 18.30 Atalanta U 23-Trento, Fiorenzuola-Pro Sesto, Pro Patria-Novara, Triestina-Albinoleffe, domani ore 14 Alessandria-Virtus Verona, 18.30 L.R. Vicenza-Giana Erminio, Legnago-Padova, Mantova-Arzignano Valchiampo, Pergolettese-Lumezzane.

CLASSIFICA: Mantova 50, Padova 43, Triestina 42, Pro Vercelli 35, Atalanta U23 33, Giana Erminio e L.R. Vicenza 30, Virtus Verona 28, Albinoleffe, Arzignano Valchiampo e Renate 26, Legnago Salus, Lumezzane e Trento 25, Pergolettese 23, Pro Patria 22, Novara 18, Pro Sesto 16, Fiorenzuola 14, Alessandria 13. Luca Di Falco