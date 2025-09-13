Oggi al parco degli ulivi si presenta la squadra. Collemarino festeggia il Colle 2006

Festa grande oggi a Collemarino per l’Apd Colle 2006. Il parco degli Ulivi ospita infatti la presentazione ufficiale della squadra di calcio del popoloso quartiere anconetano che milita in Seconda categoria, ma anche una serie di eventi all’insegna della musica e della convivialità.

Si inizia alle ore 18, con drink e street food, e dopo il live dei Malted Milk (ore 19), alle 21 ci sarà il momento più atteso, con i riflettori puntati sui 28 ragazzi della rosa. La serata proseguirà con il live dei Sleeping Dogs e il dj-set afroremember di Indy.

‘E’ un evento aperto a tutti’, spiega il presidente Claudio Conti, che ricorda i recenti ‘sviluppi’ della polisportiva, con l’ingresso di nuovi dirigenti (tra i quali Emanuele Lodolini) e il nuovo progetto Juniores. "Crediamo molto nei giovani. E molte società ci affidano i loro calciatori più giovani per farli crescere. Qui i ragazzi possono fare il salto di qualità, oltre che stare insieme e diventare amici. Ma vogliamo anche far vivere il quartiere, e contribuire a farlo rinascere".