Oggi alle 15. L’Alcione nella tana della Triestina. Cusatis ritrova Marconi con Palombi

Sfida ad alta tensione per l’Alcione Milano, atteso oggi alle 15 dalla temibile Triestina allo stadio Nereo Rocco. Gli “orange“ devono invertire la rotta dopo un periodo complicato: cinque gare consecutive con almeno un gol subito – un’anomalia mai registrata in stagione – e un successo che manca da oltre un mese. Per rilanciare le ambizioni playoff e ritrovare fiducia, serve una scossa immediata, soprattutto sul piano difensivo, dove la squadra ha mostrato qualche fragilità di troppo. Cusatis potrà contare su tutta la rosa: Bright è pronto a riprendersi il ruolo di mezz’ala destra accanto a Piccinocchi e Bonaiti, mentre in attacco si rivedrà Marconi, chiamato ad affiancare Palombi per dare maggiore peso offensivo.

Sul fronte opposto, la Triestina di Attilio Tesser ha cambiato volto da dicembre, risalendo la classifica e avvicinandosi alla salvezza. Dopo un avvio complicato, gli alabardati hanno trovato solidità e arrivano da prestazioni convincenti. In avanti è duello tra Vertainen e Strizzolo per una maglia da titolare al fianco di Olivieri, mentre a centrocampo spazio per Artur Ionita, ex Cagliari, già decisivo con due reti in tre presenze.

Probabile formazione (4-3-1-2): Bacchin; Dimarco, Pirola, Stabile, Chierichetti; Bonaiti, Piccinocchi, Bright; Invernizzi; Marconi, Palombi. All. Cusatis.

Matteo Baconcini