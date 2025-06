Oggi la decisione: attenzione a Pino Murgia e Marco Sansovini. Castelfidardo a un tecnico giovane. Si va verso la scelta definitiva

Oggi forse è la giornata giusta per il nuovo allenatore. Il prossimo tecnico potrebbe anche essere un nome nuovo, emergente, forse nessuno dei nomi che girano ormai da settimane. Come quelli della coppia Sauro Trillini-Gianfranco Zannini, poi Stefano Cuccù, ma attenzione anche a Pino Murgia e Marco Sansovini (che dovrebbero essere vicini al procuratore abruzzese Ettore Palantrani che potrebbe salire a Castelfidardo per ricoprire la carica di direttore sportivo) oltre a quelli di Aldo Clementi e Marco Scorsini. Più defilati i nomi di Bolzan e Lauro, perché sembrano aver deciso già per il no al Castelfidardo. Dalla società non trapela niente.

Intanto, nello stesso giorno della partenza di Lorenzo Braconi, giovedì ha salutato il ‘Castello’ anche l’esterno umbro Alessandro Costanzi, classe 2006, sceso a Teramo e che quindi ritroverà come compagno di squadra Emmanuel Nanapere. Per Costanzi, che può coprire tutta la fascia, un contratto annuale. Nella stagione da poco conclusa si è ritagliato un buon spazio al Castelfidardo con una trentina di presenze che ha convinto il d.s. Micciola (che lo ha descritto come "ragazzo umile e intelligente") a portarlo a Teramo, "una splendida sorpresa, regalandomi emozioni positive perché parliamo di una società che non passa di certo inosservata in questa categoria. Ho giocato al Bonolis da avversario ed è stata un’esperienza unica scendere in campo in un impianto d’altra categoria" le parole di Costanzi.