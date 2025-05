Oggi occhi puntati su Catanzaro - Cesena. I bianchi aspettano di conoscere l’avversaria. Tifosi già in fermento per le semifinali play off

Occhi puntati, oggi, al match del ‘Ceravolo’ tra il Catanzaro e il Cesena (ore 17,15) che stabilirà l’avversario dello Spezia in semifinale. Per motivi logistici, vista la grande distanza tra Spezia e Catanzaro, i tifosi aquilotti sperano nell’opzione Cesena che consentirebbe un esodo di massa. Si tratterà di una gara in un giorno lavorativo, con tutte le difficoltà in tema di spostamenti. In molti hanno, comunque, già preso ferie per mercoledì 21, altri hanno prenotato a scatola chiusa il volo aereo per Lamezia Terme in caso di match contro il Catanzaro. Al seguito dei bianchi il presidente Charlie Stillitano, possibile la presenza anche del patron Thomas Roberts. Una volta conosciuto l’avversario, lo Spezia darà il via libera alla prevendita per il match di ritorno, al ‘Picco’ domenica 25 maggio, alle 19.30. Per un paio di giorni prelazione per i 6102 abbonati e poi la vendita libera con Eagle Card.

Sul fronte tecnico, la squadra ha continuato ieri gli allenamenti a Follo, con mister D’Angelo e i suoi collaboratori impegnati a curare gli aspetti tecnico-tattici e psicologici. Un occhio di riguardo, da parte dello staff medico, su Salvatore Esposito e Reca, il primo in odore di rientro per la gara di ritorno della semifinale, il secondo con la speranza possa seguire lo stesso percorso. Lapadula, Bandinelli, Aurelio e Elia saranno disponibili mercoledì prossimo. Sicure le assenze nei playoff di Sarr, Soleri, Bertola e Degli Innocenti.

Fabio Bernardini