Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per il passaggio delle quote al gruppo romano operante nel food. Il mercato fa registrare sussulti nelle ultime ore. Castelfidardo, eppur si muove: la nuova cordata spinge

Una settimana quella conclusa ieri dove si è mosso il mercato del Castelfidardo. Sono stati ufficializzati quattro giocatori anche se erano settimane che si stavano allenando con il gruppo guidato da mister Cuccù. In precedenza erano stati otto i nuovi acquisti di un Castelfidardo che ha visto solo la conferma del portiere under Osama. Una settimana movimentata anche in società, perché sono proseguite le trattative per l’entrata del gruppo romano capeggiato dall’imprenditore Cristiano Filippi.

Una cordata di un gruppo che opera nel food (una multinazionale di formaggi?) che vorrebbe rilevare l’intera società, mentre gli attuali proprietari (il presidente Sarnari, Pigini, Baleani e Ciucciomei) vorrebbero restare in società seppur in minoranza.

Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per le sorti della società fidardense, risposte positive o negative che potrebbero influenzare non poco il mercato. Perché se dovesse entrare il gruppo romano ci dovrebbero essere stravolgimenti dietro la scrivania con la nomina di un direttore sportivo (si vocifera Stefano Galati) e di un direttore generale.

E una sorta di rivoluzione dovrebbe esserci anche nella rosa, perchè si parla di quasi una decina di nuovi giocatori in arrivo a Castelfidardo. Il tutto a meno di un paio di settimane dall’inizio della stagione ufficiale.

In attesa nei giorni scorsi sono stati ufficializzati gli attaccanti Angelo Traini, classe 2004, con esperienze in D tra Atletico Ascoli e Termoli, Giuseppe Abagnale, classe 2007, scuola Gubbio e un fidardense doc come Leandro Taddei, classe 2006, ex Montefano e Fermana. A centrocampo la mezzala Giuseppe Pecchia, classe 2004 (nipote di Fabio, ex giocatore prof e ora allenatore) con esperienze nell’U19 della Cremonese e dell’Imolese, poi Mezzolara e Terracina in D. Intanto sabato, sempre in casa, in programma l’ultima amichevole precampionato contro la Castelfrettese (Promozione) dopo quella giocata giovedì, sempre al Mancini, contro la Jesina (Eccellenza) dove per il Castelfidardo è arrivata una sconfitta (2-3).