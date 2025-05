Olympia Thyrus vince il derby contro Terni FC: 2-1 finale

OLYMPIA THYRUS 2 TERNI FC 1

OLYMPIA TYRUS(4-4-2): Federici C., Kola, Dita, Jobarteh, Federici A., Desantis, Siragusa, Grassi, Sugoni M.(41’st Angeli), Poggi(43’st Giubilei), Sugoni N.(33’st Bernardini). (A disp. Singh, Chieruzzi, Sugoni A., Miliacca, Sbarzella, Nicoli). All. Sugoni Marco

TERNI FC (4-3-3): Iurino, Barrow, Flavioni, Leonardi(26’st Jaiteh), Gaggiotti(38’st Ravanelli), Rocci, Carletti, Mainardi(34’pt Pettorossi), Principi, Pucci, Rossi(33’st Desantis). (A disp. Onelli, Fiaschetti, Virgilio, Pacilli, Neri) All.: Tozzi Borsoi

Arbitro: Uccelli di Perugia (assistenti Ricci, Alunno).

Reti: 12’pt Desantis, 19’st Principi, 26’st Poggi

Note: Ammonito Desantis, Kola, Sugoni N., Flavioni

Chiude con una vittoria di fronte al pubblico di casa la stagione l’Olympia Thyrus che supera 2-1 anche il Terni Fc nel derby. Un campionato straordinario da parte dell’undici di Sugoni che chiude al sesto posto ad una sola lunghezza dalla zona playoff. Padroni di casa in vantaggio dopo 12 minuti con Desantis. Nella ripresa un altro under, Principi, firma subito la rete dell’1-1. A far esultare la Thyrus è Poggi che al 66’ mette a segno la rete del definitivo 2-1.