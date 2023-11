Orvietana all’assalto del Poggibonsi

ORVIETO – Sono due, le notizie prima della partenza per la trasferta a Poggibonsi. Luca Ricci non ce l’ha fatta a recuperare. La seconda riguarda Artem Onishchenko, da ieri ufficialmente biancorosso. Il centrocampista, che aveva già vestito la maglia dell’Orvietana, è tornato da Siena preferendo la serie D all’Eccellenza toscana. E’ allenato e si è già messo a disposizione. L’anno scorso, Orvietana e Poggibonsi divisero i punti in parti eguali, chiudendo in parità entrambe le sfide. La classifica le trova quasi appaiate, con i biancorossi avanti di un punto. Identica la permeabilità dei reparti arretrati con le due difese perforate in 13 circostanze. L’Orvietana precede i giallorossi sul fattore realizzativo con due gol di differenza (12 – 10). Nel Poggibonsi il giocatore più prolifico è Mattia Mencagli con quattro gettoni, a Orvieto guida Marsili autore di tre segnature. Un po’ di numeri, per concludere che, tra le due squadre che si sfideranno a Poggibonsi c’è sostanziale equivalenza. Ai biancorossi servirà qualcosa in più del normale trend.