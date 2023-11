Orvietana, diesel vincente. Successo nella ripresa

ORVIETANA

2

REAL FORTE QUERCETA

0

ORVIETANA: Marricchi, Caravaggi, Lorenzini, Vignati, Greco, Congiu, Fabri (77’ Osakwe), Orchi, Marsili (73’ Santi), Veneroso (86’ Stampete), Manoni (64’ Mafoulou). All. S. Fiorucci

RF QUERCETA: Gatti, Bucchioni, Vietina (80’ Bertipagani), Pecchia (64’ Bigica), Tognarelli, Ndiaye, Michelucci (89’ Morana), Apolloni (58’ Gabrielli), Pegollo, Purro, Scarpa (53’ Podestà). All. F.Buglio

Arbitro: Ismail di Rovereto (Graziano – Targa)

Marcatori: 56’ Orchi, 96’ Stampete

ORVIETO – I tre punti con il Real Forte mettono l’Orvietana al decimo posto della generale. Una classifica tranquilla per guardare con più serenità al futuro. Quella con i versiliesi era stata annunciata quale partita dura e tale si è rivelata. In primis, per la difesa, a dir poco ostruzionistica, della squadra ospite almeno fin quando non si è vista costretta a rincorrere. Secondo motivo, la reazione furiosa, sempre dei toscani, nel tentativo di recuperare, terzo la fatica dei biancorossi per trovare la via del gol. Di quanto accaduto nel primo tempo c’è veramente poco da raccontare. Per vedere qualcosa, meritevole del prezzo pagato al botteghino, si deve attendere il minuto 42. Veneroso spara la palla verso l’incrocio, Gatti risponde con un colpo di reni da campione. Poco dopo, Manoni sceglie l’angolo opposto ma la sfera lambisce il palo. Nello spogliatoio, Fiorucci, parso abbastanza contrariato, ne avrà cantata qualcuna. Sta di fatto che, al rientro in campo l’Orvietana appare meglio predisposta a far male. Prova Marsili, che mette nel tiro poca energia favorendo l’intervento del portiere. Orchi, poco dopo, è più deciso: il colpo di testa, mirato verso l’angolino, esce di un nulla. Sono prove per annunciare il meritato vantaggio. A colpire è ancora (terza rete) la testa del numero otto che tramuta in gol il traversone ben confezionato da Veneroso. Il Forte, a questo punto, è per forza costretto a uscire dalla tana. Stranamente, l’Orvietana si fa trovare un po’ impreparata per contenere la fame dei rivali. Purro, decentrato sulla sinistra ha il mancino buono per accendere la luminaria d’avviso. Che mette Pegollo in condizione di far male ma la palla, colpita di testa, finisce alta. Sempre dalle fasce, arriva, quasi subito, un altro rischio. Lorenzini lo trasforma in letale con un’entrata dura sul diretto avversario. Rigore ineccepibile ma Purro colpisce la base del palo. I toscani provano ancora, per un paio di volte, senza successo. Chiude i conti, Stampete, al sesto minuto di recupero. Parte da metà campo, semina tutta la difesa, batte Gatti con una precisa conclusione.

Roberto Pace