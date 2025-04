Orvietana domina Fezzanese 3-0: doppietta di Panattoni e gol di Caon

ORVIETANA 3 FEZZANESE 0

ORVIETANA: Formiconi, Caravaggi (75’ Savshak), Bologna (82’ Moretti), Ricci, Congiu, Mauro (83’ Berardi), Esposito (61’ Darboe), Fabri, Panattoni, Simic, Caon. All. A. Rizzolo

FEZZANESE: Pucci, Martera (80’ Medusei), Giampieri, Nicolini, D’Alessandro, Campana (67’ Bruccini), Benassi, Scieuzo, Beccarelli (75’ Ferrari), Lunghi, Mariotti (69’ Cesarini). All. A. Gatti

Arbitro: A. Bissolo di Legnago (Cocco – Longo)

Marcatori: Panattoni 25’ (r), 91’, Caon 79’

Note: Espulsi Benassi (81’), Scieuzo (85’)

ORVIETO – I gol sono sempre stati e restano il sale del calcio. I biancorossi, rifilandone tre alla Fezzanese, hanno scelto il modo migliore per salutare i numerosi tifosi accorsi al Muzi. Perché lo spettacolo sia completo serve anche la collaborazione della squadra avversaria. La squadra ligure, già retrocessa, ha onorato al meglio la maglia verde indossata combattendo su ogni pallone, anch’essa alla ricerca della segnatura che avrebbe potuto cambiare il senso della partita. Così non è stato, per l’atteggiamento guerriero della formazione di Rizzolo mai disponibile ad arretrare di un metro. Un portamento per confermare quanto, sia i giocatori come lo staff vanno ripetendo da diverso tempo: correremo per i play off finché non saranno i numeri a darci torto. Continuano ad avere ragione e la sensazione è che nulla possa fermarli. Con la Fezzanese sono andati a segno i due pistolero d’eccellenza. Due volte Panattoni, la prima su rigore concesso per un doppio fallo di mani in area, l’ultima, di rapina, in pieno extra time. In mezzo, il successo personale di Caon, giunto dopo un sacco di prove, ricamato con una costruzione e tocco finale eccellenti. Lo stesso numero undici, in altra occasione, ha pure scheggiato la traversa. In altre situazioni è salito alla ribalta il portiere avversario Pucci a contenere il passivo. Gli attacchi della Fezzanese si sono sempre infranti sulla linea difensiva diretta dal super capitano Ricci. Soltanto in una circostanza Benassi ha potuto tentare di sorprendere Formiconi ma il portierino ha risposto di par suo. Allo stesso Benassi, poi imitato da Scieuzo, sono finiti per saltare in anticipo i nervi. Inevitabile il rosso.

Roberto Pace