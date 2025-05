Orvietana e Seravezza si sfidano nella finale playoff di Serie D

Questa volta sarà davvero l’ultima gara dell’anno, la trentasettesima tra coppa, campionato e playoff per l’Orvietana. La finale del girone E di serie D che, di fatto, mette in palio il secondo posto dietro al Livorno e consente alla vincente la possibilità di fare domanda per l’eventuale ammissione nel calcio professionistico, la giocheranno Seravezza e Orvietana. Fischio di inizio alle 16 allo stadio "Buon Riposo" di Pozzi di Seravezza con due risultati su tre al 120’ per i padroni di casa.

È la terza volta che l’Orvietana disputa una finale playoff di Serie D. Era già accaduto nel 2004/05 quando i biancorossi vinsero a Cattolica, fecero domanda di ripescaggio nell’allora C2, senza però ottenere il salto di categoria, quindi era successo di nuovo nella stagione 2007/08 quando l’Orvietana pareggiò dopo i tempi supplementari a Livorno contro l’Armando Picchi, che risultò vincitrice per la migliore classifica in campionato.

Orvietana che va a caccia della classica ciliegina sulla torta dopo una stagione super che ha visto i biancorossi conquistare anche il premio Giovani D valore riservato alle squadre che impiegano il maggior numero di under, per un ammontare di 50 mila euro che finiranno nelle casse societarie.

Qualche affaticamento di fine stagione non dovrebbe togliere a Rizzolo elementi rispetto ai giocatori convocati domenica scorsa, mentre i padroni di casa hanno squalificato il centrocampista Bedini e hanno in dubbio, per qualche acciacco fisico, l’ex di turno Danilo Greco. Arbitra Pasquetto di Crema, assistenti Dellaquila di Barletta e Monaco di Chieti. IV ufficiale Gambirasio di Bergamo.