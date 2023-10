Orvietana, è una punizione troppo severa . La sconfitta di misura arriva allo scadere

SANGIOVANNESE

1

ORVIETANA

0

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Barberini; Lorenzoni (25’st Di Rienzo), Rosseti, Farini, Simonti; Nannini, Disegni (25’st Baldesi), Senesi (16’st Harti); Massai; Zhar, Regolanti (42’st Iaquinta). A disp.: Timperanza, Borgoni, Romanelli, Manetti, Campo. All.: Bencivenni.

ORVIETANA (4-3-1-2): Rossi; Caravaggi, Siciliano, Vignati, Lorenzini; Greco (41’st Stampete), Ricci, Orchi (25’st Manoni); Veneroso (33’st Labonia); Santi, Marsilii (20’st Osakwe). A disp.: Marricchi, Congiu, Gomes, Mafoulou, Fabri. All.: Fiorucci.

Arbitro: Laugelli di Casale Monferrato (Gneo di Latina – Martino di Cassino).

Marcatore: 37’st Regolanti.

NOTE: ammoniti: Santi, Vignati (O), Senesi.

SAN GIOVANNI - Ko pesante per l’Orvietana che esce sconfitta di misura dal Fedini di San Giovanni Valdarno. Orvietana che parte forte, poco più di un minuto e Caravaggi trova sul secondo palo Orchi, palla poi che arriva a Santi la cui deviazione è precisa, forse poco potente, Barberini si tuffa alla disperata ed evita il gol, resta qualche dubbio se la palla possa aver varcato la linea di porta, ma l’assistente fa cenno che si può proseguire, tra le proteste biancorosse. Poco dopo sarà Greco a mettere palla in area, con la difesa di casa che si salva in angolo. La Sangio si sveglia e al 6’ con Senesi. Biancorossi pericolosi a metà primo tempo quando Orchi ruba palla, serve Veneroso che suggerisce per Marsilii ormai in area, di nuovo l’intervento di Barberini, stavolta in uscita, salva la Sangiovannese. Prima dell’intervallo, sul fronte opposto, serve l’anticipo di Lorenzini per sbrogliare una palla invitante messa a centro area dal solito Massai. Nella ripresa Fiorucci prova a cambiare, entrano prima Osakwe e poi Manoni per Marsilii e Orchi, ma l’Orvietana torna a distrarsi. Un’uscita troppo irruenta di Vignati, che fino a quel momento era stato tra i migliori, causa la punizione che regala i tre punti ai toscani. Va a battere Regolanti ( che fino a due giorni fa non avrebbe potuto disputare la gara per le tre giornate di squalifica rimediate, ma che si è trovato in settimana lo sconto di un turno) e segna.