"Orvietana: Esonero di Fiorucci, Broccatelli nuovo allenatore"

Cambio in panchina in serie D. L’Orvietana annuncia l’esonero di Silvano Fiorucci. Squadra affidata al tecnico della Juniores Enrico Broccatelli in vista della sfida di domenica con il Grosseto. "Le storie, anche quelle più belle, sono destinate a concludersi. È così si legge nella nota diffusa dal club - pure nel calcio, dove passano presidenti, tecnici, direttori, giocatori che lavorano per portare in alto le squadre per poi lasciare al termine del loro ciclo. Quella di cui andiamo ad annunciare la conclusione, porta con sé rammarico e dispiacere. Silvano Fiorucci è stato utile e decisivo per noi in diverse circostanze".