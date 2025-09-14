Osimana, che peccato. Sfiorato il colpo grosso. Il sogno dura un tempo. Ma "Giustì» sarà contento

fermignanese

FERMIGNANESE: Marcantongnini, Mattioli, Labate, Giovannelli (24’ st Lucciarini), Fraternali, Mariotti, Cantucci (42’ st Izzo), Bozzi (38’ st Bravi), Cordella, Arduini (31’ st Santi), Saidykhan (10’ st Surano). Panchina: Bellucci, Patarchi, Gabellini, Patrignani. All. Pazzaglia.

OSIMANA: Verdini, Falcioni, Caruso, Fermani, Ercoli, Pagliarini, Severini, Mancini (31’ st Alessandroni), Mafei, Buonaventura, Gigli (31’ st Modesti). Panchina: Cingolani, Marchesini, Rivellini, Manini, Cantarini, De Angelis, Balì. All. Labriola. Arbitro: Negusanti di Pesaro Reti: 16’ pt Fermani, 17’ st Cordella

I giallorossi cercavano i tre punti e la seconda vittoria in campionato per dedicarli a ‘’Giustì’’, storico dirigente del calcio osimano venuto a mancare venerdì ma non sono riusciti nell’intento. Hanno assaporato solo la vittoria nell’anticipo della seconda giornata. Fermani appena passato il quarto d’ora trafigge Marcantognini con un gran tiro al volo a incrociare di destro a seguito di una punizione. Dura un tempo però il sogno del primo blitz esterno dei senzatesta fino a quando Cordella in spaccata sigla il pari tra le proteste ospiti per un presunto fuorigioco infilando la palla sotto la traversa anticipando l’uscita di Verdini che riesce a toccare il pallone, ma non a evitare la rete. L’Osimana mette grinta e voglia in campo, fa tanto gioco, ma non riesce a concretizzare. Nel primo tempo prima del vantaggio Mafei tenta il colpo di piatto, ma sulla linea salva Mariotti. Nella ripresa dopo il pareggio ci prova Severini sempre di piatto, ma al volo, su cross di Caruso, con la mira però che è imprecisa. ECCELLENZA, 2° giornata (ore 15:30). Oggi: Tolentino-Urbania (ore 15), Fermana-Civitanovese, Jesina-Trodica, K Sport Montecchio Gallo-Chiesanuova, Matelica-Montefano, Montegranaro-Urbino, Sangiustese-Fabriano Cerreto. Ieri: Fermignanese-Osimana 1-1. CLASSIFICA: Osimana 4; Fabriano Cerreto, Montefano e Tolentino 3; Fermignanese 2; Trodica, Fermana, Urbino, Matelica, Urbania, Civitanovese e K Sport Montecchio Gallo 1; Sangiustese, Chiesanuova, Montegranaro e Jesina 0.