Osimana, che rammarico. E’ ancora fuori dai playoff

Un punto per l’Osimana contro la Maceratese. In rimonta, in pieno recupero, che non conta niente per la classifica, con i senzatesta fuori per il terzo anno di fila dai playoff, ma che non ha fatto almeno uscire delusi i tanti tifosi senzatesta accorsi domenica al Diana per incitare Patrizi & C. nel derby.

C’era anche l’ex Mateo Scheffer, ora all’Atalanta under 23, tra i settecento del Diana, applaudito prima del fischio d’inizio dagli ultras che hanno omaggiato con una toccante coreografia i compianti tifosi Roberto e Omar.

Il colpo di testa di Alessandroni fondamentale - dopo il rigore sbagliato nel primo tempo - per riprendere la Rata in pieno recupero dopo la punizione di Vrioni pochi minuti prima.

"Abbiamo fatto l’ennesima grande prestazione, come avevamo fatto anche contro il K Sport Montecchio e lo stesso Chiesanuova, contro una signora squadra – afferma mister Labriola - che è stata quasi per tutto l’anno prima in classifica. Dispiace perché abbiamo avuto tante situazioni in cui potevamo passare in vantaggio. Sicuramente si poteva mettere in maniera diversa, mentre abbiamo dovuto riacciuffare la partita all’ultimo, però quello che abbiamo offerto è stata sicuramente una prestazione di livello.

Il più grande rammarico è che in questo momento per la classifica purtroppo conta poco. Non avremo la possibilità di poter competere nella post season. E’ un dispiacere, ma capitano anche le stagioni così. Abbiamo pagato qualche errore arbitrale di troppo, però ci teniamo l’orgoglio di questo pubblico e delle prestazioni che abbiamo fatto, soprattutto nel girone di ritorno".

Notte fonda in casa Portuali che cade in casa contro il Monturano rischiando la retrocessione diretta. Per i dorici nona sconfitta di fila. "Siamo ai piedi di una salita ripidissima. Ma non è certo questo il momento di mollare" scrivono sui social i dirigenti dorici cercando di caricare la squadra per le due ultime partite. Perché domenica i Portuali riposeranno (avrebbero dovuto incontrare l’Alma Juventus Fano) prima di sfidare Montegranaro (in casa) e Urbania (fuori), due squadre che non hanno più niente da dire al campionato. A proposito del turno di riposo domenica l’ha osservato il Fabriano Cerreto che nel prossimo turno scenderà a Montegranaro cercando di continuare la striscia positiva dopo due vittorie consecutive, con la salvezza già in tasca.