Osimana: Conferma per Alessandroni, Labriola e Chiodini vicini all'ufficialità

Nell’Osimana si inizia a muovere qualcosa. In panchina e dietro la scrivania mancherebbe solo l’ufficialità per la conferma di mister Claudio Labriola e il direttore sportivo Mauro Chiodini, mai messi in discussione dalla società. Ma la prima conferma ufficiale è di un giocatore, Lorenzo Alessandroni. Il bomber dei senzatesta, ma anche del campionato di Eccellenza. Per la seconda stagione di fila ‘Lollo’, 31 anni, ha guardato tutti dall’alto nel massimo campionato regionale, con 13 reti, seppur in coabitazione con Lorenzo Grassi della Sangiustese, mentre la scorsa stagione ne aveva realizzate 16. Sarà alla quarta stagione in giallorosso. L’Osimana invece per la terza stagione di fila non è riuscita a centrare i playoff. Ormai acqua passata, si pensa al futuro, a risolvere prima di tutto quelle sofferenze economiche che non mancano neanche nell’Osimana. "Le stiamo risolvendo" ha detto il presidente Antonio Campanelli. Che ha aggiunto. "Sono contento e orgoglioso per la conferma di Alessandroni, al quale le richieste non mancavano, ma anche l’Osimana ha il suo fascino". Alessandroni: "E’ un onore continuare a vestire la maglia giallorossa. Non è stato difficile scegliere se continuare o meno, è bastato un incontro. Ci siamo chiariti su diversi aspetti e ringrazio il presidente per tutto, per essersi assunto le responsabilità, perché sappiamo tutti quello che abbiamo passato in questi due anni".