Osimana e Portuali bene: "C’è stata grande reazione"

Due vittorie e un pareggio, una giornata positiva per le nostre in Eccellenza. Rialzano la testa Osimana e Portuali che nel giro di tre giorni avevano patito sconfitte brucianti contro una Sangiustese Vp che nelle ultime tre giornate ha colto bottino pieno salendo in quarta posizione. Migliora l’Osimana che batte nello scontro diretto, con un rigore realizzato da Alessandroni nel primo tempo, proprio il Tolentino riprendendolo al quinto posto in classifica. Tre punti dopo un’altra settimana non proprio serena in casa senzatesta tra infortuni, malanni e non solo. "E stata una grande partita da parte dei ragazzi che hanno creato varie occasioni da gol - chiosa mister Claudio Labriola-. Molti, non al meglio, hanno stretto i denti. Sono stati gruppo e squadra, una grande vittoria soprattutto per loro e che ci da morale e giustizia per il lavoro fatto. Nonostante tutto siamo li nelle zone importanti della classifica". Anche se il colpo nella terza giornata di giornata del massimo campionato regionale lo mettono a segno i Portuali che rialzano la testa dopo la batosta patita nel recupero infrasettimanale contro la Sangiustese al Guliani. Domenica, al Paolinelli, i dorici centrano la rimonta vincente contro l’Urbino. Mister Ceccarelli cercava un segnale ‘’ed è arrivato da parte dalla squadra - fa sapere l’allenatore dei Portuali -. Mi aspettavo una reazione da parte della squadra dopo la sconfitta contro la Sangiustese, una partita strana, forse un risultato un po’ troppo esagerato per quello che si è visto il campo. La reazione c’è stata da parte dei ragazzi, soprattutto nel secondo tempo. E’ una grande iniezione di fiducia". Continua a muovere la classifica il Fabriano Cerreto che - dopo il blitz di Matelica - prende un punto nella sfida interna contro il Montefano. Il pareggio, anche dalle parole dell’allenatore dei cartai, sembra il risultato più giusto. "E’ stata una partita tosta e molto dura su un campo abbastanza pesante - racconta mister Gastone Mariotti del Fabriano Cerreto -. Forse loro meglio nel primo tempo, nel secondo c’è stato più equilibrio, siamo entrati più determinati. L’importante era muovere la classifica dopo la vittoria di Matelica, ci siamo riusciti, e adesso bisognerà pensare alle due trasferte consecutive, a Tolentino e Osimo".