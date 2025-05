Osimana Eccellenza: Conferme per Fermani e Pigini, Labriola resta alla guida

Altre conferme, in squadra, nell’Osimana (Eccellenza). Dopo quella di bomber Lorenzo Alessandroni, per il secondo anno di fila capocannoniere dell’Eccellenza, resteranno in giallorosso anche il centrocampista Nicholas Fermani e il difensore Lorenzo Pigini. "Centrocampista giovane, ma già capace di prendersi grandi responsabilità, Nicholas ha vissuto una stagione da protagonista nella scorsa stagione mostrando le sue qualità tecniche e umane. La sua crescita costante e l’impegno quotidiano rappresentano al meglio lo spirito giallorosso" è il pensiero su Fermani, classe 2001, della dirigenza espresso con un post social. In difesa ci sarà ancora Pigini, il difensore recanatese, classe 1998, arrivato a gennaio, ma che "ha dimostrato carattere e solidità", convincendo la società di via Olimpia a puntare ancora su di lui.

La scorsa settimana erano arrivate invece le conferme dietro la scrivania del direttore sportivo Mauro Chiodini e in panchina quella di mister Claudio Labriola. Quest’ultimo ha tenuto a sottolineare "di voler continuare a rappresentare con orgoglio questi colori e questa città in un campionato che si presenta di fuoco con squadre blasonate come la nostra. Abbiamo fatto negli anni tanti sacrifici per questa causa e non potevo pensare di tirarmi indietro nelle difficoltà che pur ci sono state. La squadra ha raggiunto una mentalità e un’identità ben precisa e questo è un punto di partenza importante. L’Osimana non molla" attacca l’allenatore speranzoso, come la tifoseria, di cogliere quei risultati sul campo che quest’anno sono mancati.

Da un mister a un altro. Lascerà le giovanili giallorosse Francesco Giacco che non sarà più l’allenatore della Juniores. Dovrebbe andare ad allenare in Terza Categoria.