Osimana tra mercato e tornei giovanili: partenze e conferme, ma nessun nuovo arrivo

Osimana (Eccellenza) al lavoro tra mercato e allestimento di tornei giovanili. Dal mercato finora partenze e conferme, ma non nuovi arrivi. Hanno salutato a centrocampo Borgese (potrebbe restare a Osimo, ma scendere di categoria vestendo la maglia di Fc Osimo in Prima Categoria) e Calvigioni, ma in partenza sono dati anche Micucci e Bugaro. Non è esclusa anche la partenza del portiere Santarelli che potrebbe andare alla Vigor Castelfidardo. Potrebbe salutare pure l’attaccante Mafei nonostante un contratto biennale. Hanno rinnovato invece Lorenzo Alessandroni, Nicholas Fermani, Lorenzo Pigini, Diego Gigli, Giacomo Marchesini e Alessandro Falcioni. Gli altri invece sembrano essere in stand by compresi vari big, in primis capitan Luca Patrizi.

Nel tardo pomeriggio di martedì intanto al Diana c’è stata una partitella tra giocatori della rosa passata dell’Osimana e giovani del settore giovanile giallorosso, ma anche under provenienti da altre società marchigiane, uno stage per visionare elementi che potrebbe vestire la casacca dell’Osimana la prossima stagione. Dalla prima squadra ai giovani. Al Santilli è iniziato il Memorial Bellezza, categoria Pulcini. La 13° edizione vede confrontarsi i piccoli talenti da tutta la regione fino a venerdì 27 giugno. "Amicizia, divertimento e sano agonismo" fanno sapere dalla società saranno gli ingredienti di queste serate di sport per ricordare Roberto Calleri Bellezza, figura di spicco del calcio osimano e per anni promotore del Memorial Lanari. A proposito dei giovani lascerà le giovanili giallorosse dopo varie stagioni mister Francesco Giacco, nell’ultimo anno alla guida della Juniores. Dovrebbe andare ad allenare la Junior Osimana in Terza Categoria.