Osimana vince e convince. Doppio Gigli per sorridere

OSIMANA: Verdini, Falcioni (92’ Marchesini), Caruso, Fermani (18’ st Olivera), Patrizi (13’ pt Pigini), Pagliarini, Severini, Mancini, Mafei, Buonaventura (31’ st Alessandroni), Gigli (31’ st Manini). Panchina: Cingolani, Modesti, De Angelis, Cantarini. All. Labriola.

MONTEGRANARO: Taborda, Chimezie, Stortini, Urbinati, Palladini, Alidori, Evangelisti (31’ st Iuvale’, 41’ st Capasso), Capponi, Rotondo (45’ st Jallow), Proesmans (13’ st Albanesi), Tonuzi (31’ st Ciarrocchi). Panchina: Fatone, Capodaglio, Scoppa, Pomiro All. Mengo.

Arbitro: Uncini di Jesi

Reti: 37’ pt e 30’ st Gigli,

Note: ammoniti Evangelisti, Mancini, Gigli, Severini.

L’Osimana vince e convince al debutto in campionato. I giallorossi superano con un gol per tempo il Montegranro. E’ il giovane Gigli a salire in cattedra, con un gol per tempo. Eppure la domenica non era partita bene per i senzatesta. Dopo una dozzina di minuti capitan Patrizi è costretto a uscire per infortunio. Partita spigolosa al Diana, con varie interruzioni. Fermani tenta la conclusione in corsa dalla sinistra non trovando lo specchio di porta. Al 24’ sfonda Mafei ma la sua conclusione di contro balzo facile preda di Taborda. Alla mezz’ora Buonaventura svetta di testa, ma Taborda si distende. La svolta arriva al 37’ quando Gigli raccoglie una respinta corta della difesa ospite dal limite dell’area e fa partire un tiro angolato che si insacca alla sinistra dell’estremo difensore gialloblu. Nel secondo tempo meglio il Montegranaro’ con la bordata dalla distanza di Evangelisti che testa i riflessi di Verdini. Sempre Evangelisti protagonista al 17’ con un’altra botta da lontano, ma Verdini non si fa sorprendere. Gli ospiti aumentano il forcing e sfiorano il pari con il colpo di testa di Urbinati da corner, fuori di poco. I ragazzi di mister Labriola si fanno vedere alla mezz’ora colpendo per la seconda volta: punizione di Buonaventura con la grande risposta di Taborda, l’azione prosegue e Gigli raccoglie un cross dalla sinistra e in tuffo di testa raddoppia. Un gol che mette la vittoria in cassaforte per la squadra osimana. Il Montegranaro cerca di riaprire la sfida, ma invano. I senzatesta chiudono ogni varco e festeggiano con i tifosi un debutto in campionato da applausi. Sabato prima trasferta a Fermignano.