Osimhen: “Futuro? Non so cosa succederà, sono innamorato del Galatasaray”

Istanbul, 25 febbraio 2025 – L'estate 2024 ha avuto un assoluto protagonista, soprattutto per quanto riguarda la Serie A: Victor Osimhen. Il nigeriano, infatti, è stato per tutta l'estate un “separato in casa”, con il Napoli che ha deciso di optare su Lukaku e mettere fuori rosa l'ex numero 9. Per diversi mesi, Osimhen è stato vicino a diverse squadre: dal PSG al Chelsea passando per l'Al-Hilal, ma con nessuna si è giunti alla fumata bianca. Neanche quando sembrava tutto fatto per il passaggio all'Al-Hilal si è arrivati alla chiusura dell'affare, perciò, al termine del mercato per i top campionati europei (tra i quali la Serie A), Osimhen è rimasto al Napoli, anche se fuori rosa. Con il trasferimento in Arabia saltato e il mercato chiuso anche in Premier League, si è fatto avanti il Galatasaray, che nei giorni successivi è riuscito a prelevare l'attaccante in prestito per una stagione e aggregarlo ad una squadra già ricca di ex giocatori della Serie A, come Dries Mertens e Mauro Icardi. Nei primi giorni di settembre, quindi, Osimhen è diventato un nuovo giocatore dei giallorossi di Istanbul, ma dopo aver rinnovato il suo contratto con il Napoli fino al 2027. Dopo il big match tra Galatsaray e Fenerbache, terminato 0-0, all'attaccante nigeriano è stato chiesto che ne sarà del suo futuro, dal momento che al termine della stagione tornerà al Napoli, anche se solo di passaggio. L'attaccante ha risposto dicendo che al momento non sta ancora pensando al mercato e che la sua testa è concentrata coltanto sul Galatasaray, dove si trova benissimo e sente la fiducia di tutto l'ambiente, a partire dai tifosi fino ad arrivare al presidente e lo staff. Finora, Osimhen ha segnato 14 gol in 19 gare in campionato e 6 reti in 7 incontri in Europa League. Anche quest'anno ha dimostrato di essere un ottimo attaccante, perciò è altamente probabile che all'apertura del prossimo calciomercato tante squadre si interesseranno alla sua situazione. Dall'Inghilterra si parla di un interesse forte del Manchester United, ma anche il Chelsea (che è stato vicino al giocatore l'estate scorsa) potrebbe ritornare alla riscossa. Osimhen ha diversi estimatori anche in Italia: non è un mistero che Giuntoli sia particolarmente legato all'attaccante, perciò è da monitorare anche la pista che lo porterebbe alla Juventus in caso la Vecchia Signora decidesse di privarsi di Vlahovic. In ogni caso, il giocatore ora è concentrato al cento per cento sul Galatasaray, e tutte le domande relative al suo futuro troveranno le risposte solamente d'estate, quando si riaccenderanno le luci del calciomercato.