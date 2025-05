Ospitaletto cede al Siracusa: 3-2 nella semifinale di andata della Poule Scudetto

L’Ospitaletto cede nel finale alla rimonta del Siracusa che vince 3-2 nella semifinale di andata della Poule Scudetto di serie D. L’accesso alla finale è ancora in gioco e tutto si deciderà domenica 1° giugno con il ritorno allo Stadio Gino Corioni. La formazione di Andrea Quaresmini ha lasciato la Sicilia con sentimenti contrastanti visto che, da una parte, c’è la consapevolezza di potersela giocare fino in fondo per raggiungere una qualificazione che può essere alla portata. Dall’altra, però, in casa bresciana c’è pure grande rammarico per lo svolgimento della gara al De Simone, dove agli ospiti non è bastato andare in vantaggio per due volte per poter tornare a casa con un risultato positivo.

Ad un epilogo amaro hanno contribuito il calore del pubblico siracusano e anche una certa stanchezza nella fila degli arancioni, che stanno vivendo le battute conclusive di una stagione lunga ed impegnativa. Nonostante questo, l’Ospitaletto parte forte e trafigge i siciliani al primo affondo. Gualandris e Messaggi recuperano il pallone e danno il via ad un affondo che sorprende la difesa aretusea. La sfera giunge nell’area locale, dove Gobbi è lesto ad andare al tiro, anticipando la difesa azzurra e battendo Iovino. Il Siracusa reagisce subito con orgoglio e al 10’ è già tempo di pareggio, con Maggio, che supera di precisione Zorzi. A questo punto è l’equilibrio la nota dominante del match, ma l’Ospitaletto continua a pungere la retroguardia locale e al 44’ una veloce discesa degli arancione tradisce Puzone che, nel tentativo di fermare l’azione, beffa Iovino. Il Siracusa affida la sua voglia di rimonta alla ripresa e al 23’ lo stesso Puzone riesce a farsi perdonare con il diagonale che firma il 2-2. La ritrovata parità carica ulteriormente la squadra di Turati, che continua a premere e al 37’ Sarao è bravo a destreggiarsi tra i difensori bresciani e a siglare il gol che fa la differenza.

Negli ultimi minuti, infatti, Quaresmini spinge all’attacco i suoi, ma la difesa siciliana regge l’urto e conserva sino al termine il prezioso 3-2 che domenica obbligherà l’Ospitaletto a vincere per poter conquistare la finale-scudetto.