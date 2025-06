Ospitaletto torna in Serie C dopo 27 anni: nuove sfide e ambizioni

OSPITALETTO (Brescia)L’Ospitaletto è ufficialmente iscritto al Campionato di Serie C 2025/26. Dopo un’attesa durata ben 27 anni, la società arancione ha conquistato il diritto a tornare tra i professionisti e lo ha fatto al termine di una stagione davvero eccezionale, durante la quale, grazie anche alla forza di un gruppo compatto, ha saputo sovvertire tutti i pronostici. Adesso il sodalizio guidato dal presidente Giuseppe Taini e dal patron Sandro Musso si appresta a dare il via alla nuova sfida, con il fermo proposito di far continuare la risalita degli oranges (al di là di quello che potrà capitare a Brescia). Il primo passo per realizzare questo intento è stato l’ingresso di nuovi soci nella compagine societaria. L’intento è duplice: da una parte si vuole rendere sempre più stretto il rapporto con il contesto sociale (a cominciare dal settore giovanile), mentre dall’altra si vogliono avere a disposizione le risorse economiche per far fronte agli onerosi impegni del calcio professionistico.

Per quel che riguarda il fronte del campo, il ds Paolo Musso è alla ricerca degli inserimenti necessari per permettere alla matricola orange di reggere il ritmo della Serie C, affiancando allo zoccolo duro che ha vinto in serie D alcuni giocatori che, per esperienza e per qualità, possono innalzare il tasso tecnico dei franciacortini (si parla pure del giovane Sonzogni del Mantova). L’idea di fondo è quella di affidare questa compagine ancora ad Andrea Quaresmini, che ha dimostrato le sue doti centrando la promozione. L’unico intoppo del momento è che il tecnico non è ancora munito del patentino necessario per allenare in C, ma lo stesso mister e la società franciacortina stanno studiando il modo per risolvere al meglio la questione.

L.M.