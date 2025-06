Ostra Calcio 1968 trionfa: promozione in Promozione grazie a Landi

ostra

1

san costanzo

0

d.t.s

OSTRA CALCIO 1968: Quagliani, Conti (115’ Marconi), Bachetti, Marzano, Massacci, Sabbatini, Olivi (100’ Omenetti), Bonvini (80’ Becci), Zupo, Landi, Calcina (120’ Pirani). All. De Filippi

SAN COSTANZO 1966: Palazzi, Ruiu, Pierelli (82’ Mandolini), Catalano, Canapini, Passarini, Creatore, Rivelli (65’ Tonucci), Benvenuti, Saurro (77’ Rossi), Nimis. All. Pistarelli

Arbitro: Tasso di Macerata

Rete: 117’ Landi Note: giornata calda e soleggiata. Spettatori 1.000 circa di cui oltre 800 paganti (200 da San Costanzo e 600 da Ostra). Ammoniti Marzano, Ruta (dalla panchina), Ruiu.

Il sintetico del neutro del Bianchelli di Senigallia riporta l’Ostra agli antichi splendori, scatenando la festa di tutto il paese. Dopo quasi 120’ senza reti, con Ostra e San Costanzo a un passo dai rigori per decidere l’ultima promossa in Promozione, al termine di un’azione convulsa e sfruttando una palese indecisione della difesa avversaria, Landi trova al minuto 117’ il tocco vincente che regala all’Ostra la terza promozione di fila e il ritorno in Promozione dopo 19 anni. Altra impresa per mister De Filippi, nello stadio che da giocatore lo vide per 9 anni bandiera della Vigor. Al via, Ostra priva proprio di De Filippi, squalificato e dell’attaccante Marchetti, fuori per lo stesso motivo; per il San Costanzo, i fermati dal Giudice sono Vincenzi e Polverari, Grosciu è infortunato. Squadre propositive, è l’Ostra a creare il primo vero pericolo del match con un perfido diagonale di Landi al 20’, respinge Palazzi. Le squadre cercano il gol ma di emozioni reali nella seconda metà della prima frazione non se ne vedono e al riposo si va sullo 0-0. Ripresa: 55’, Olivi trova ancora pronto Palazzi alla respinta, così come è pronto poco dopo il collega Quagliani ad anticipare l’attaccante avversario (56’). Ancora un minuto e l’arbitro fa imbufalire i tifosi gialloblù non fischiando un presunto braccio in area di un giocatore del San Costanzo (57’). Ancora Ostra al 67’: San Costanzo scoperto, prorompente incursione centrale di Sabbatini che poi apre sulla destra per Olivi, il quale però spreca tutto con un cross fuori misura. Il caldo si fa sentire e a metà ripresa ci si ferma per 1’ di cooling break. Squadre allungate, Tonucci spreca da buona posizione, Zupo dà solo l’illusione del gol su punizione nel recupero e si va ai tempi supplementari sullo 0-0. Qui, da segnalare un rigore reclamato da Zupo dopo 2’ e al 4’ una doppia respinta di Quagliani nella stessa azione. Squadre stanche, i rigori sembrano inevitabili ma Landi approfitta di una indecisione biancoazzurra e fa esplodere i suoi almeno 600 tifosi, che se ne tornano in Paese clacsonando per un trionfo indimenticabile.

Andrea Pongetti