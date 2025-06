Ostra Calcio: Tre Promozioni in Tre Anni, Un'Impresa Storica

Tre promozioni in tre anni. L’ultima, nomen omen, in Promozione, dove era già stata nella stagione 2007/08. L’Ostra Calcio del presidente Alessio Olivi non si ferma più. "La nostra forza è il gruppo. Siamo una famiglia cresciuta insieme nel tempo, una famiglia che ha saputo resistere e che ha firmato una vera e propria impresa: una cavalcata che rimarrà nella storia"

Presidente, come sta?

"Abbastanza bene"

Io toglierei abbastanza.

"Sì dai (ride, ndr), diciamo bene. Quando c’è stato da soffrire, ho sofferto; quando c’è da gioire, si gioisce in tutti in modi. Ci tengo subito a ringraziare tutto il gruppo dirigenziale e chi, in qualche maniera, si è messo a disposizione in questi lunghi mesi"

Ultimamente l’Ostra Calcio sta gioendo parecchio.

"Tutti i traguardi raggiunti sono frutto di sacrifici, sacrifici e ancora sacrifici; chi vive la società, se ne rende conto, mentre per chi sta al di fuori sembra tutto facile, anche se non è così; in uno sport di squadra poi è ancora più complicato, perché devi ragionare e mettere d’accordo diverse teste, dai dirigenti ai giocatori, è un puzzle da costruire giorno per giorno"

Un’Ostra stoica: nei playoff, tre incontri su tre terminati ai supplementari.

"Quest’anno ci eravamo prefissati una salvezza tranquilla, ma dopo qualche giornata la squadra era in zona playoff, e più passava il tempo e più eravamo lì, fino ad arrivare a essere sempre un passo dietro la prima, la Castelfrettese (poi vincitrice del girone, ndr), fino all’ultima giornata, quando abbiamo concluso la stagione regolare al secondo posto, posizione importante in vista dei playoff. La prima avversaria è stata il Borghetto, una gara durata 136 minuti. Poi è stata la volta del Montemarciano, una squadra creata per conquistare il campionato, abbiamo vinto 3-1".

Ed ecco il San Costanzo, per lo spareggio promozione.

"Sabato al Bianchelli, con una squadra più esperta di noi, la terza partita, in quindici giorni, finita ai supplementari: quando sembrava dovesse risolversi ai rigori, al 117’ minuto Landi ha segnato. Un delirio. Seicento persone da Ostra venute a vedere la partita, più tanti appassionati, per un totale di oltre mille persone sugli spalti, è stato bellissimo"

State ancora festeggiando o siete già al lavoro?

"Abbiamo già festeggiato, continueremo a farlo, ma stiamo già progettando la prossima stagione. Noi come società riconfermiamo tutti, poi certo, più alzi l’asticella più devi riorganizzarti, serviranno anche gli Under, qualcosa verrà ritoccato, ma l’ossatura rimarrà quella".

Alice Mazzarini