Ostra e San Costanzo si sfidano per la Promozione: spareggio decisivo a Senigallia

L’Ostra vuole regalarsi la terza gioia in tre settimane. Il tris vincente di fila i gialloblu lo vorrebbero centrare nella partita più importante della stagione, lo spareggio da dentro o fuori che vale la Promozione in tutti i sensi. Un solo ostacolo nel cammino verso il Paradiso per l’Ostra: rappresentato dal San Costanzo, l’avversario odierno nello spareggio playoff di Prima Categoria. Oggi la sfida al Bianchelli di Senigallia (ore 16, in caso di parità alla fine dei tempi regolamentari si disputeranno i supplementari ed eventualmente si tireranno i rigori) che sarà teatro di un’altra partita da dentro o fuori, dopo quella di una settimana fa che ha visto la Fermignanese superare l’Atletico Azzurra Colli e volare in Eccellenza. Chi vince salirà in Promozione, chi perde potrà sperare solo in un eventuale ripescaggio.

"Non capita tutti gli anni di disputare una finale playoff e quindi dovremo gustarcela dall’inizio alla fine - dice il capitano ostrense Lorenzo Pirani, centrocampista, 38 anni -. Ma arriviamo a questo spareggio con il morale alto visto il superamento delle due partite playoff e con la consapevolezza che arrivati a questo punto non dobbiamo temere nessuno". E sul S.Costanzo: "Non sappiamo molto, ma quel che è certo è che hanno fatto un percorso simile al nostro, arrivando secondi in campionato e qualificandosi nelle due partite di playoff giocandole entrambe in casa. Hanno un ottimo reparto offensivo, bisognerà stare molto svegli".

Le due formazioni non si presenteranno al completo. "Purtroppo dovremo fare a meno di Marchetti (contro il Montemarciano una settimana fa nella finale playoff del girone B ha realizzato una doppietta, ma oggi è squalificato ndr), ma chi giocherà al suo posto farà benissimo. Sicuramente stiamo facendo qualcosa di straordinario. A inizio anno non pensavo di arrivare a fare una finale playoff, ma ero sicuro che potevamo toglierci delle soddisfazioni, considerando che la squadra è la stessa che ha vinto la Seconda Categoria l’anno scorso, con l’aggiunta di soli due giocatori". Insomma squadra che vince non si cambia. E chissà se sarà così anche nell’ultimo atto?

Nel San Costanzo non ci saranno gli squalificati Polverari e Vincenzi e quasi sicuramente Grussu infortunato. L’Ostra non potrà contare neanche sull’apporto in panchina di mister Umberto De Filippi fermato dal giudice sportivo due giornate. Cammino simile in campionato (entrambe seconde) per due squadre che si assomigliano anche come temperamento, non mollando mai.