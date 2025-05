Ostra trionfa nei playoff: battuto Montemarciano ai supplementari

Ostra 3 Montemarciano 1 (d.t.s., 1-1 d.t.r.) : Quagliani, Conti, Bachetti, Marzano, Massacci, Sabbatini (24’ st Bonvini), Olivi (24’ st Marchetti), Becci, Zupo, Landi (8’ pts Marconi), Calcina. Panchina: Tranquilli, Zollo, Pirani, Capitanelli, Omenetti, Brugiatelli. All. De Filippi. MONTEMARCIANO: Fabrizzi, Giancamilli (36’ st Silvestrini), Lucci, Sanviti, Carboni (10’ pts Magini), Ulisse (3’ sts Moschini), Masi, Gorini (3’ pts Clementi), Beta, Gramazio, Rossi (17’ st Curzi). Panchina: Parasecoli, Marchesini, Morganti, Pellonara). All. Caccia. ARBITRO: Uncini di Jesi. Reti: 27’ pt Gramazio (rig.), 32’ pt Massacci, 6’ sts (rig.) e 9’ sts Marchetti.

Continua il sogno dell’Ostra. La matricola gialloblu fa fuori anche il Montemarciano, vincendo così la finale playoff del girone B di Prima Categoria. Ci vogliono ancora i supplementari ai ragazzi di De Filippi per esultare, come una settimana prima contro il Borghetto. ma se contro la squadra di mister Luchetta era arrivato un pareggio in rimonta in pieno recupero nel secondo tempo supplementare, ieri contro il Montemarciano, dopo la parità nei tempi regolamentari, è scaturito un successo nei supplementari grazie alla doppietta di Marchetti con due gol nel secondo tempo supplementare, il primo su rigore. Nei tempi regolamentari due gol nel primo tempo. Va avanti il Montemarciano su rigore con Gramazio, ma la gioia per la squadra di Caccia dura poco, visto che - dopo una manciata di minuti - Massacci riporta la parità che durerà poi fino ai supplementari quando l’Ostra mette definitivamente la freccia. Spareggi che voltano le spalle ancora una volta al Montemarciano. Adesso per l’Ostra ci sarà l’ultima fatica. Sabato in campo neutro (Senigallia?) andrà in scena lo spareggio contro il San Costanzo, vincitore della finale playoff del girone A.