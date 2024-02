"Ottavi di Coppa Eccellenza: Atletico Bmg vs Osimana, Farsi avverte - Concentrazione massima per difendere il vantaggio"

"Difendere il doppio vantaggio? Non scherziamo. Dobbiamo giocare come se partissimo dallo 0-0. Pensare a difendere il 2-0 sarebbe l’errore più grande che potremmo fare al cospetto di un avversario che, anche all’andata, nonostante assenze importanti, ha dimostrato il suo valore". In campo alle 15 a Massa Martana nel ritorno degli ottavi di finale della coppa nazionale di Eccellenza con l’Atletico Bmg che ospita l’Osimana. Il 2-0, conquistato in terra marchigiana due settimane fa, fa sì che la bilancia penda dalla parte di Angeli e compagni ma guai a dirlo a Francesco Farsi. Il tecnico non si fida dell’Osimana e vuole massima concentrazione dai suoi. Farsi che ha iniziato a martellare i suoi ragazzi subito dopo la bella vittoria in campionato di sabato scorso a Città di Castello. "Adesso viene il difficile".