Pafos, il club che attraverso la Champions League vuole unire l’isola di Cipro

Il Pafos Football Club ha sede a Pafo, nella parte occidentale e, quindi, riconosciuta come quella greca, di Cipro. Fino a qualche anno fa quest’isola era nota per lo splendido mare, per il mito della Dea Afrodite (nell’Antica Grecia era consuetudine pensare che la dea dell’amore fosse nata dalle spuma del mare dell’isola nel Mediterraneo), per una divisione in due Nazioni che ormai persiste dal 1974 e che ha portato ad un dramma umanitario che ancora oggi è dimenticato dall’Occidente, ma da un anno a questa parte l’isola di Cipro è conosciuta anche per essere l’isola della squadra di calcio del Pafos e sceneggiatura di un miracolo: una cittadina di poco più di 30mila abitanti approdata in Champions League. Piccolo spoiler, in questo racconto è presente anche lo zampino vincente di un italiano. Ma partendo dal principio, il calcio a Pafos non è sicuramente il motivo per cui la città è conosciuta. Da quest’anno, però, il Pafos è comparso anche sulla cartina geografica dell’Europa che conta. La società che partecipa in Champions League ha una storia molto breve, solamente l’anno scorso ha festeggiato i 10 anni di esistenza. Infatti il Pafos è nato il 9 giugno del 2014.

Tutto nasce dalla retrocessione della precedente squadra della città di mare, l’AEK Kouklia, in seconda divisione dopo una stagione deludente. Non si trattò tuttavia di una sorpresa, la società sino a quell’anno aveva militato solamente in Serie B e nella Serie C locale. La favola calcistica della località cipriota nasce da un’idea generale del presidente Christakis: un’unione con la seconda squadra della città, l’AEP Paphos. I “cugini” erano in un momento disastroso, tra problemi economici che portarono anche delle penalizzazioni in campionato ed un futuro incerto. Non ci furono tante discussioni per scegliere il logo. Ancora oggi in molti cercano su Google il motivo per cui nello stemma del Pafos FC ci sia una faccia, la spiegazione è figlia della storia di un’isola martorizzata dalla guerra. Infatti nello stemma è presente la faccia di Evagoras Pallikarides: non solo un poeta, ma anche un eroe della resistenza cipriota contro il dominio della corona britannica. Il cipriota fu arrestato nel 1956 poiché sorpreso con delle pistole durante un controllo della polizia al servizio di sua maestà. Da quell’arresto ne nacque un processo farsa dove l’eroe della resistenza fu accusato, senza alcuna prova, di aver ucciso un collaboratore britannico. In aula il volto della resistenza cipriota difese tutte le sue azioni ed alla fine venne condannato a morte. Dopo la sua impiccagione nel marzo successivo, il volto divenne simbolo della volontà di libertà di un popolo: non ci poteva essere stemma migliore per la squadra della piccola isola impegnata nel combattimento contro le grandi del calcio europeo.

La vera svolta della storia del calcio a Pafos arrivò solamente nel 2017, insieme al ritorno del club in massima serie. Infatti 8 anni fa il club passò nelle mani dalla Total Sports Investments. L’anno precedente, l’uomo d’affari ungherese, ma con passaporto britannico, Dubov fondò la TSL, la società è ancora oggi consorzio leader nel venture capital sportivo di cui è amministratore delegato. Molto importante è anche la figura di Sergei Lomakin, l’imprenditore russo è il vero polmone economico del Pafos. Durante gli anni, la società d’investimenti ha inglobato diverse squadre calcistiche nel suo ecosistema: infatti la società fondata dell’ungherese possiede il Riga Fc, il Rodina Mosca nella seconda divisione russa e lo United Fc di Dubai negli Emirati Arabi Uniti, allenato da un certo Andrea Pirlo. Quando a Pafos arriva la Total Sports Investments, arrivano anche investimenti che cambiano completamente il voto del club.

Nel 2021 è stato aperto il centro sportivo della squadra, un gioiello che ancora oggi in Italia è difficile da vedere: tre campi in erba naturale e una struttura completa che include gli uffici, una clinica medica, un ristorante e un hotel di proprietà. La storia romantica del borgo della Dea Afrodite in Champions League nasce anche grazie alle diverse intuizioni di un italiano. Oggi si sta lavorando al nuovo stadio, un lavoro da 30 milioni di euro per un gioiellino che dovrebbe ospitare più di 10mila spettatori. Il 18 dicembre 2023, Cristiano Giaretta viene ufficialmente ingaggiato come direttore sportivo. L’ex calciatore non è uno sprovveduto alle prime armi, nel corso della sua carriera è stato uomo di fiducia della famiglia Pozzo ed ha portato proprio a Udine uno dei giocatori più importanti della storia recente del club bianconero, Bruno Fernandes: acquistato per 4 milioni di euro, fu poi venduto al Manchester United per la cifra di 80 milioni di euro. Oltre l’esperienza friulana e in terra di Albione al Watford, Giaretta lavora ad Ascoli e valorizza un giovani della grandi caratteristiche tecniche: Riccardo Orsolini. Insomma, un uomo che sa il fatto suo. Insieme all’italiano è presente anche un altro uomo di calcio, lo spagnolo Juan Carlos Carcedo Mardones. Il tecnico ha alle spalle diverse esperienze prestigiose da vice allenatore al fianco di Unai Emery. Dopo la prima esperienza da allenatore nel 2020 ad Ibiza, lo spagnolo raggiunge l’isola sempre nel 2023. Proprio quest’anno è l’inizio della storia vincente dei ciprioti. Il club nella stagione 2023-2024 raggiunge un obiettivo storico: la vittoria della Coppa di Cipro. La vittoria della competizione apre le porte dell’Europa alla squadra della TLS. Il percorso del Pafos inizia ai preliminari di Europa League, ma si arresta immediatamente contro l’Elfsborg. Per i tifosi ciprioti è comunque un successo, anche perché la squadra riesce a conquistare l’accesso alla fase a gironi di Conference League.

Il Pafos non è una squadra materasso, lo scopre anche la Fiorentina che vincerà 3-2 con molta fatica al Franchi. I ciprioti sono figli di una costruzione curata nei minimi dettagli da Giaretta ed in questo modo si qualificano agli ottavi di finale della competizione. La squadra lotta, ma è eliminata dal Djugarden. La sconfitta non pesa psicologicamente sui ragazzi di Mardones, ma anzi aiuta a raggiungere l’impresa di vincere il campionato il 4 maggio del 2025 con due giornate di anticipo, grazie alla vittoria per 4-0 contro l'Aris Limassol. Inizia in questo momento la rincorsa al sogno Champions League. Il Pafos acquista giovani promesse, ma anche top player. Alla mente balza subito l’acquisto di David Luiz, il difensore ex Chelsea, Paris Saint Germain ed Arsenal. Il 22 luglio inizia il percorso nella fase preliminare della Coppa dalle grandi orecchie per l’accesso alla fase a gironi. Il primo avversario è il Tel Aviv, dopo il pareggio per 1-1 all’andata, i ciprioti vincono 1-0 al ritorno grazie alla rete di Jajá. L’avversario del terzo turno è sicuramente più ostico, gli ucraini della Dinamo Kiev. Il Pafos non ha paura del blasone storico e riesce a vincere per 1-0 all’andata e al ritorno. C’è solamente un ostacolo da affrontare per approdare alla fase a gironi, la Stella Rossa. Non c’è bisogno di presentare il club di Belgrado e l’atmosfera incandescente dei tifosi serbi. Il 19 agosto i ciprioti scendono in campo al Marakàna davanti a 43mila persone. Un’atmosfera a cui i calciatori del Pafos non sono minimamente preparati considerando che la città cipriota è abitata unicamente da circa 32mila persone. La pressione scivola addosso alla creazione di Giaretta, finisce 1-2 grazie ai gol di Correia e Pepe. Il 27 agosto c’è il ritorno sull’Isola di Cipro. Gli ospiti partono meglio dei padroni di casa e vanno in vantaggio con Ivanic, ma accade l’impensabile: su un cross di Pepe, Jaja decide di diventare eroe. L’attaccante colpisce la sfera e da vita ad una bizzarra traiettoria: niente da fare per il portiere, 1-1 e qualificazione alla fase a gironi. Non poteva avere epilogo diverso la partita della squadra della città dove è nata la bellezza, dove l’amore è diventata persona. Il 17 settembre l’Olympiakos è la prima avversaria del Pafos, un altro miracolo riesce ai ragazzi ciprioti. La squadra rimane in 10 al 26’ per un’espulsione, doppia ammonizione per Bruno.

L’evento, però, galvanizza i ragazzi di Carcedo invece di abbatterli: il muro regge e la squadra dell’Isola conquista il primo punto della sua storia in Champions League. Adesso, però, è tempo di voltare pagina e di scrivere un altro capitolo della storia giovane, ma già incredibile, del club della Dea Afrodite e della resistenza. A Cipro il 30 settembre arriverà il Bayern Monaco, il club bavarese è una delle compagini favorite per la vittoria della Champions League: anche in questo caso, però, il Pafos ha intenzione di non sottomettersi alle solite trame della storia, vuole diventare il protagonista inaspettato di una realtà che va oltre qualsiasi immaginazione.