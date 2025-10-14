Pagelle Italia-Israele 3-0: grinta Retegui (8), Donnarumma torna decisivo. Raspadori non va

DONNARUMMA 7. Su Solomon un salvataggio che vale un gol, bis nella ripresa. Decisivo.

DI LORENZO 6. Disciplinato, controlla senza spingere.

MANCINI 6,5. Non deve far rimpiangere Bastoni, tiene in difesa, in impostazione la differenza rimane, ma trova la prima rete in nazionale nel recupero.

CALAFIORI 6. Ha meno libertà di avanzare, con la linea a tre. E infatti si vede meno.

CAMBIASO 6. Solita generosità che meriterebbe più ordine per essere capitalizzata. Un sinistro velenosissimo crea il primo pericolo.

BARELLA 6,5. Generoso, il solito lottatore. Ammonito, salterà la Moldavia e ci sarà con la Norvegia.

LOCATELLI 6,5. Dovrebbe dare equilibrio, gli riesce solo a sprazzi, funziona meglio in copertura.

TONALI 6. Meno brillante di altre volte, ma sempre solido.

DI MARCO 6,5. Uno dei pochi a creare pericoli, col cambio di modulo nel secondo tempo fatica meno a contenere.

RASPADORI 5,5. Seconda punta al fianco di Retegui, doveva portare imprevedibilità, stavolta non gli riesce.

RETEGUI 8. Grinta e sangue freddo, anche se prima di trasformare il rigore si prende tanto tempo e un brivido viene...Il raddoppio è una roba da pallone d’oro.

ALL. GATTUSO 6. Il cambio di modulo non impedisce di soffrire, ma alla fine porta a casa la pagnotta.

VOTO SQUADRA 6,5

Esposito 7. Lotta e sfiora il gol, sarebbe stato il secondo nelle prime due gare.

Cristante 6, Spinazzola 6, Cambiaghi e Piccoli sv.