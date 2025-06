Italia-Moldavia, le pagelle degli Azzurri. Ricci impreciso, Di Lorenzo stanco. Verve Orsolini

Roma, 9 giugno 2025 – L'Italia batte 2-0 la Moldavia in un match valido per il gruppo I di qualificazione al mondiale 2026, disputato al Mapei Stadium di Reggio Emilia. A decidere la partita i gol di Raspadori al 40' e Cambiaso al 50'. Nell'altra partita del gruppo la Norvegia vince 1-0 a Tallinn contro l'Estonia grazie a un gol di Haaland al 62'. Nella classifica del girone gli scandinavi guidano con 12 punti in 4 partite, seguiti da Israele con 6 in tre match, poi l'Italia a 3 in due partite e l'Estonia sempre a quota 3 ma con 4 match disputati, Moldavia fanalino di coda senza punti in tre partite.

Le pagelle dell’Italia

DONNARUMMA 6. serata difficile, i palloni di testa sono tutti degli avversari. Il Var e un paio di imprecisioni di Nicolescu lo graziano, lui comunque c’è.

DI LORENZO 5,5. Dalla sua parte arrivano molti pericoli, il soldatino è stanco.

BASTONI 6. L’assenza di centrali lo riporta in mezzo, dove passano troppi palloni alti. Ma innesca un paio di azioni pericolose.

RANIERI 6. Tutto il giorno a sentir dire che l’Italia sarà di Ranieri, lui trasforma il futuro in presente con una prova senza fronzoli, come è il suo stile.

CAMBIASO 6. Cambiato di fascia trova subito il guizzo buono, dopo un primo tempo ingarbugliato.

FRATTESI 6. Tanta voglia di fare, non altrettanta concretezza, ma tra rimpalli e parate è anche sfortunato.

RICCI 5. Andamento lento, smistamento pure, ma in compenso prevedibile e impreciso...

TONALI 6. A volte si vede, altre sparisce, meglio nella ripresa con campo libero.

DIMARCO 6,5. Non è ancora quello dei bei tempi, ma quasi tutti i pericoli partono dalle sue accelerazioni. E salva sulla linea il pareggio moldavo.

RASPADORI 6. L’aria dello stadio in cui è cresciuto gli fa ritrovare il gol, serpente sotto le foglie di una partita fin lì generosa quanto invisibile.

RETEGUI 6. A lungo nascosto dietro gli armadi moldavi, un guizzo lo trova ma il tocco dall’area piccola finisce fuori, nella ripresa il cambio di modulo lo aiuta.

CT SPALLETTI 6: Fa le solite scelte, molte delle quali l’hanno poi portato all’esonero. Per fortuna su Orsolini si pente in tempo. E il cambio di modulo aiuta.

Orsolini 6,5. Porta verve e sfiora un eurogol in rovesciata. Barella 6,5. Mette ordine e concretezza. Lucca sv: si divora il 3-0. Maldini, Coppola sv.

Voto squadra 6