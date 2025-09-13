Le pagelle di Juve-Inter. Baluardo Bremer, Vlahovic non punge. Sommer, che errore. Solo Dimarco brilla

contraddistinta da prodezze.

Le pagelle della Juve

DI GREGORIO 5,5. Generalmente attento e pronto, sui gol non si supera.

GATTI 6. Con Thuram è un duello senza raffinatezze. Piace per come rinunci palesemente alla costruzione dal basso.

BREMER 7. Assist al volo per l’1-0, dopo aver sbrigato pratiche non facili dietro. Ispira Yildiz anche per il nuovo vantaggio. Calha gli sfugge sul 2-2.

KELLY 6,5. Colpo da biliardo per il vantaggio. Eleganza inglese, ma poi non copre nell’azione dell’1-1.

KALULU 5. Ancora esterno per necessità, fa il suo senza mai brillare.

LOCATELLI 5,5. Piglio gladiatorio, sfiora il gol per poi eclissarsi.

K. THURAM 6,5. Strano che in una gara così intensa se ne stia come in disparte. Nemmeno lui ferma Calhanoglu sull’azione del primo pareggio. Il 3-3 lo riabilita.

MCKENNIE 5. Sulla fascia sinistra fatica a ispirarsi: ma pure a contenere.

KOOPMEINERS 5. Un’altra chance mancata. Energico, ma non efficace.

YILDIZ 7,5. Un assalto dal nulla per dare la sveglia ai suoi, poi si mette in proprio e colpisce al momento opportuno. Anche un assist: giocatore raro.

VLAHOVIC 5. Quasi sorpreso di essere titolare, non trova modo di liberare potenza e idee. Acerbi .

ALL. TUDOR 7. Signora vecchio stile, ma il blocco basso rischia di tradirlo: l’Inter colpisce da fuori area su palle vaganti. Yildiz a parte, l’attacco con Vlahovic combina poco. La vince con cambi e coraggio.

Openda 6. Pochi minuti per rivelarsi davvero. Adzic 7,5. Entra nel momento più delicato e la decide a 19 anni. Cabal 5,5. Impreciso. Joao Mario 6,5. Verve pronto uso. David 6. Entra nell’azione del 4-3.

Voto squadra 7,5.

Le pagelle dell’Inter

SOMMER 4,5. Non spinge abbastanza per deviare il tiro di Yildiz e sbaglia

clamorosamente su Adzic.

AKANJI 5. In ritardo sui gol di Kelly e Thuram. Non il più felice degli esordi.

ACERBI 6,5. Non regala nulla a Vlahovic.

BASTONI 5,5. Molto ingenuo il fallo che consente alla Juventus di conquistare la punizione della terza rete bianconera.

DUMFRIES 5,5. Fa match pari con Mckennie senza riuscire ad incidere.

BARELLA 5,5. Suo il primo tentativo dell’Inter da fuori, poi sparisce un po’ dal cuore della partita.

CALHANOGLU 7,5. Coi De Profundis già pronti (regala la prima occasione alla Juve perdendo palla) tira fuori dal cilindro due colpi da biliardo dal repertorio.

MKHITARYAN 5,5. Gli anni passano e qualche crepa si vede.

C. AUGUSTO 6. Appoggia a Calhanoglu la palla del momentaneo 1-1.

L. MARTINEZ 5. Non la vede mai e sbaglia anche il rinvio che porta al gol di

Kelly.

M. THURAM 6. Segna e non esulta, in uno dei rari squilli della sua partita.

All. CHIVU 6. Il mercato gli ha dato poco, la sconfitta è immeritata e il portiere lo condanna, ma i numeri della sua era sono pessimi: tre vittorie e altrettanti ko in sette gare tra Mondiale e campionato.

Dimarco 6,5. Entra e piazza un assist dalla bandierina.

Zielinski 5. Si toglie completamente dalla marcatura di Thuram sul 3-3.

Bonny 5,5. Cade troppo facilmente dopo il colpo subito da Thuram, un attimo prima del 4-3. Darmian e Sucic sv.

Voto squadra 6.