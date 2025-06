Palermo, sogni di A: ufficiale l'arrivo di Pippo Inzaghi in panchina

Palermo, 17 giugno 2025 – L'ultima gara del Palermo in massima serie è datata 28 maggio 2017 e coincide con la vittoria casalinga contro l'Empoli. In quella partita segnarono Nestorovski e Bruno Henrique per i rosanero e Rade Krunic per i toscani, con il 2-1 per i siciliani che condannò alla Serie B anche l'allora squadra di Martusciello. Da quel momento, per il Palermo è iniziato un lento e inesorabile declino, che ha visto la squadra ripartire persino dalla Serie D a seguito del fallimento. Il prossimo sarà il nono anno nel quale la squadra rosanero non calcherà i campi della massima serie del campionato italiano, ma la società non vuole più aspettare e ha scelto di affidarsi ad uno specialista delle promozioni per ritornare in Serie A. Nella giornata di oggi, infatti, è arrivata l'ufficialità: il nuovo allenatore del Palermo sarà Filippo Inzaghi, fresco di promozione con il Pisa. Dopo la stagione con i nerazzurri, il tecnico piacentino ha avvisato la dirigenza toscana che avrebbe preferito restare in Serie B e fin da subito il Palermo si è mosso per anticipare la concorrenza e ingaggiarlo. La scorsa annata è stata tutt'altro che positiva per i rosanero che, nonostante gli investimenti importanti per riuscire a raggiungere la Serie A, hanno chiuso la regular season all'ottavo posto, per poi essere eliminati al primo turno dei playoff contro la Juve Stabia, alla quale è bastato il gol di Adorante al 67' per passare in semifinale. Dopo l'esonero di Alessio Dionisi, la dirigenza della squadra siciliana ha deciso di affidarsi a Filippo Inzaghi per inseguire il sogno di ritornare in Serie A, e in giornata è arrivata l'ufficialità. Il Palermo ha comunicato la scelta di Inzaghi sui suoi profili social con un video che ritrae alcune delle giocate più importanti della carriera di Super Pippo e la scritta “Il momento giusto esiste” nella descrizione, per poi dedicargli anche altri due post, uno dei quali in collaborazione con il profilo ufficiale della Lega B. L'allenatore, come si legge nel sito ufficiale del Palermo, ha firmato un contratto pluriennale, senza specificare la durata. L'obiettivo è chiaro: riportare la squadra in Serie A, e Pippo Inzaghi, che è già riuscito in quest'impresa con il Benevento nel 2020 e proprio con il Pisa nella passata stagione, è stato il prescelto della dirigenza. Ce la farà anche questa volta?