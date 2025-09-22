Pallone d'Oro 2025, stasera il premio: i 30 candidati e dove vedere la cerimonia in tv

Roma, 22 settembre 2025 – La stagione 2025-2026 è ormai cominciata da settimane, sia in ambito domestico che europeo (almeno per quanto riguarda la Champions League), ma da assegnare c'è il Pallone d'Oro 2025, premio che affonda le sue radici in quanto fatto nel recente passato. La sede è Parigi, dove a partire dalle 20 avrà luogo la cerimonia di assegnazione dell’'Oscar' del mondo del pallone.

In lizza nell'elenco dei 30 per raccogliere l'eredità di Rodri c'è un solo italiano, Gianluigi Donnarumma, neo compagno di squadra dello spagnolo al Manchester City: più facile che il portiere della Nazionale riceva il Premio Yashin, quello riservato proprio agli estremi difensori, mentre il favorito secondo pronostici e bookmaker è Ousmane Dembelé, mattatore della stagione alle spalle con il suo Paris Saint-Germain che non a caso, specialmente grazie alla storica vittoria della Champions League, si presenterà alla cerimonia di Parigi con un folto numero di giocatori in ballo per il titolo più ambito.

Quanto alla Serie A, i candidati nella rosa dei 30 sono tre: Scott McTominay, campione d'Italia con il Napoli, Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, con l'Inter vice campioni della scorsa Champions League, ma nessuno di questo lotto sembra poter insidiare i favoritissimi.

I 30 candidati al Pallone d'Oro 2025

Jude Bellingham (Inghilterra, Real Madrid)

Ousmane Dembelé (Francia, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (Italia, Paris Saint-Geriman/Manchester City)

Désiré Doué (Francia, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Olanda, Inter)

Serhou Guirassy (Guinea, Borussia Dortmund)

Viktor Gyokeres (Svezia, Sporting Lisbona/Arsenal)

Erling Haaland (Norvegia, Manchester City)

Achraf Hakimi (Marocco, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (Inghilterra, Bayern Monaco)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonia, Barcellona)

Alexis Mac Allister (Argentina, Liverpool)

Lautaro Martinez (Argentina, Inter)

Kylian Mbappé (Francia, Real Madrid)

Scott McTominay (Scozia, Napoli)

Nuno Mendes (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Joao Neves (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Francia, Bayern Monaco)

Cole Palmer (Inghilterra, Chelsea)

Pedri (Spagna, Barcellona)

Raphinha (Brasile, Barcellona)

Declan Rice (Inghilterra, Arsenal)

Fabian Ruiz (Spagna, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Egitto, Liverpool)

Virgil Van Dijk (Olanda, Liverpool)

Vinicius Junior (Brasile, Real Madrid)

Vitinha (Portogallo, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Germania, Bayer Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (Spagna, Barcellona)

Orario e dove vedere la cerimonia in tv e streaming

In Italia non è prevista alcuna diretta tv della cerimonia che avrà luogo al Théatre du Chatelet di Parigi partire dalla 20. L'evento, presentato da Kate Scott e Ruud Gullit, sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo sul canale YouTube ufficiale de L'Équipe.