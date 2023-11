Pallone d’Oro, vincono i soliti noti: è ora di cambiare i criteri

Dalla Spagna sono sicuri, sarà Lionel Messi il vincitore del Pallone D’Oro. Dopo la storica vittoria del mondiale in Qatar, Messi sarebbe il primo giocatore a vincere l’ambizioso premio senza militare in alcuna lega europea. Quello dell’argentino sarà l’ottavo Pallone D’Oro, un film già visto, un premio che sembra aver perso di valore per gli altri atleti, rispetto ad un decennio che ha visto quasi sempre trionfare due campioni come Messi e Ronaldo.

Le sublimi prestazioni di questi due campioni hanno monopolizzato la corsa all’ambito trofeo per più di un decennio, portando numerose perplessità sulla formula attuale del Pallone D’Oro. Una competizione che inevitabilmente ha premiato sempre gli stessi giocatori, andando a trascurare la presenza di atleti che sono stati altrettanto importanti per ciò che hanno rappresentato, ma senza la possibilità di incidere come i due extraterrestri nell’albo d’oro. Uno su tutti Manuel Neuer, uno dei portieri più forti della storia del calcio, in grado di innovare completamente il ruolo dell’estremo difensore, rappresentando un prima e un dopo di lui nella modalità di interpretazione del ruolo. Senza di lui portieri come Ederson e Alisson non sarebbero mai esistiti, non avendo la possibilità di avere nel portiere tedesco un riferimento.

Son stati molteplici i criteri proposti per innovare la premiazione più ambita nel mondo del calcio. Votare i giocatori valutando colui che ha avuto il maggior impatto sulla stagione del proprio club. Ciò permetterebbe di rendere la scelta più democratica, non andando a favorire coloro che fanno parte di grande corazzate beneficiando di conseguenza della qualità della rosa per favorire le proprie prestazioni. C’è chi invece propone di suddividere la premiazione del pallone d’oro per ruoli, dando la possibilità anche a difensori e portieri, di poter ambire ad un premio che negli ultimi anni è stato solo un miraggio. I dubbi sulla formula del Pallone D’oro sono il frutto della straordinarietà del periodo che Ronaldo e Messi ci hanno fatto vivere, un dualismo mai visto prima, costringendo il loro gioco a prendere in considerazione un eventuale cambiamento. Qualche rinnovamento dovrà essere attuato e mai come adesso, in un momento che presenta il passaggio del testimone è necessario farsi qualche domanda. Un mondo che sarà sicuramente più normale senza questi due supereroi, permettendo a noi comuni mortali di tornare a essere protagonisti anche solo per un secondo.